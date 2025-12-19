Compagni di classe si incontrano dopo 30 anni

30 anni dopo i compagni di classe si ritrovano

Ieri, giovedì sera si sono rivisti, per una cena natalizia, i compagni di classe della scuola elementare Caboto di Ponente, nati nel 1987. Per la serata c’è chi è tornata dall’America e chi è sceso semplicemente di casa a piedi. Di certo c’è che ha vinto la voglia di stare insieme e raccontare la propria vita dopo tanti anni.