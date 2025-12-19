Pranzo di Natale solidale per gli ospiti della casa di riposo

Un pranzo di Natale solidale a Cesenatico ha portato sorrisi e sapori della tradizione ai 150 ospiti della casa di riposo di via Magrini. A prepararlo è stata l’associazione Tra il Cielo e il Mare, da sempre impegnata in iniziative di volontariato e solidarietà sul territorio.

I volontari Nevio Torresi, Arnaldo Rossi e Maurizio Cialotti hanno regalato ai nonni della struttura un vero e proprio pranzo di Natale donato con il cuore, curato nei minimi dettagli e pensato per celebrare insieme le feste.