Notizie

Pranzo di Natale solidale per gli ospiti della casa di riposo

Anna Budini19 Dicembre 2025
tra il cielo e il mare

Un pranzo di Natale solidale a Cesenatico ha portato sorrisi e sapori della tradizione ai 150 ospiti della casa di riposo di via Magrini. A prepararlo è stata l’associazione Tra il Cielo e il Mare, da sempre impegnata in iniziative di volontariato e solidarietà sul territorio.

I volontari Nevio Torresi, Arnaldo Rossi e Maurizio Cialotti hanno regalato ai nonni della struttura un vero e proprio pranzo di Natale donato con il cuore, curato nei minimi dettagli e pensato per celebrare insieme le feste.

tra il cielo e il mare

Il menù ha unito tradizione e gusto: arancini con gamberi accompagnati da purè di patate, carote e zucche, seguiti dai monfettini in brodo di pesce con sugo di seppia e, come secondo piatto, seppie con piselli, un grande classico della cucina romagnola.

