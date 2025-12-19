Presepe della Marineria, protagonista su “Uno Mattina in Famiglia”

Il Presepe della Marineria di Cesenatico sarà protagonista di un servizio speciale in televisione all’interno di “Uno Mattina in Famiglia”.
Il servizio andrà in onda su Rai 1 domenica 21 dicembre dalle ore 07:00.
Come riportato dal profilo facebook di Visit Cesenatico, un post dedicato all’evento: “Un racconto suggestivo tra tradizione, mare e Natale, nel programma condotto da Ingrid Muccitelli, Monica Setta e Beppe Convertini”.
“Ancora un’occasione speciale per far conoscere a tutta Italia una delle rappresentazioni natalizie più affascinanti del nostro territorio” – conclude il post.