Incendio in un appartamento a Sant’Angelo

Anna Budini20 Dicembre 2025
incendio

Questa notte, intorno a mezzanotte, un incendio in appartamento a Sant’Angelo di Gatteo ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena, con squadre provenienti dai distaccamenti di Cesenatico e Cesena.

L’intervento dei Vigili del Fuoco si è svolto in via Signori, dove le fiamme hanno interessato un’abitazione. I pompieri sono intervenuti per lo spegnimento dell’incendio e la messa in sicurezza dei locali, evitando ulteriori danni e rischi per le persone.

Durante le operazioni, una persona ha accusato inalazione di fumo ed è stata soccorsa dal personale dei Vigili del Fuoco, quindi affidata ai sanitari del 118 presenti sul posto. L’intervento notturno si è concluso senza ulteriori criticità.

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

