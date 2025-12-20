Incendio in un appartamento a Sant’Angelo

L’intervento dei Vigili del Fuoco si è svolto in via Signori, dove le fiamme hanno interessato un’abitazione. I pompieri sono intervenuti per lo spegnimento dell’incendio e la messa in sicurezza dei locali, evitando ulteriori danni e rischi per le persone.

Durante le operazioni, una persona ha accusato inalazione di fumo ed è stata soccorsa dal personale dei Vigili del Fuoco, quindi affidata ai sanitari del 118 presenti sul posto. L’intervento notturno si è concluso senza ulteriori criticità.