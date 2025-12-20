Mosconi abbandonati in spiaggia: ecco cosa sta succedendo

Negli ultimi giorni cresce l’allarme per i mosconi abbandonati in spiaggia. Quello che sembrava un episodio isolato si sta rivelando una situazione più diffusa, con possibili rischi per la sicurezza in mare.

“Ieri (venerdì 19 dicembre, ndr.) è stato rubato il moscone da salvataggio di mio figlio, regolarmente lasciato sulla spiaggia – si legge sui social – Dopo circa quattro ore di ricerca, il natante è stato ritrovato davanti alla colonia Agip, fortunatamente ancora integro. Tuttavia, la sorpresa non è finita lì: infatti è poi comparso un altro moscone pronto per essere usato, che però non appartiene a noi né a nessuno degli stabilimenti vicini”.