Cervia, il sindaco Missiroli indagato per maltrattamenti

Il sindaco di Cervia Mattia Missiroli, 44 anni, è indagato per maltrattamenti e lesioni nei confronti della moglie, dalla quale è in fase di separazione. La Procura di Ravenna ha chiesto per lui la custodia cautelare in carcere, richiesta però respinta dal gip, che ha ritenuto i fatti contestati episodici e ha sottolineato come l’uomo, dopo l’accesso della consorte al pronto soccorso, abbia lasciato temporaneamente l’abitazione. Dopo alcuni giorni, Missiroli è rientrato in quella che risulta essere anche la sua residenza.

L’inchiesta è tutt’altro che chiusa. La Procura non sembra intenzionata a fermarsi e starebbe valutando un ricorso al tribunale del Riesame di Bologna per chiedere nuovamente l’arresto del primo cittadino. Missiroli, architetto libero professionista ed ex volto televisivo per la partecipazione al reality calcistico Campioni – Il sogno, è sindaco dal 10 giugno dello scorso anno.

I fatti

I fatti al centro dell’indagine risalgono al 5 dicembre, quando la moglie si è presentata al pronto soccorso di Ravenna con una lesione a un braccio, giudicata non grave e con una prognosi di sette giorni. La donna non ha mai sporto denuncia formale, come confermato dal suo legale Giovanni Scudellari, ma ai sanitari avrebbe spiegato chiaramente l’origine delle ferite. È così scattato il protocollo per i casi di violenza domestica e sono intervenute le forze dell’ordine.