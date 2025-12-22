Cesenatico, bandi per giovani imprese ed edicole: prorogate le scadenze

È ufficiale la proroga della scadenza dei termini di due importanti bandi promossi dal Comune di Cesenatico a sostegno del tessuto imprenditoriale della città: edicole e giovani imprese avranno tempo fino alle ore 13 di martedì 20 gennaio 2026. La scadenza originaria era fissata al 30 dicembre 2025.
Bando per giovani imprese
L’Amministrazione Comunale promuove un bando che favorisce lo sviluppo di nuove attività investendo € 30.000 per allargare le opportunità di occupazione e imprenditorialità. L’Amministrazione Comunale continua così a perseguire uno dei suoi obiettivi, cioè quello di favorire le opportunità di neo imprenditoria, creando le condizioni per un miglior accesso ai servizi di accompagnamento alla creazione di impresa da parte dei giovani. È il settimo anno consecutivo che il bando viene pubblicato.
Il nuovo avviso pubblico prevede che possano accedere alla richiesta di contributi le imprese (che siano ditte individuali o di una qualsiasi forma societaria) i cui titolari/soci abbiano meno di 40 anni. Nel caso di imprese societarie, per le società di persone e cooperative, almeno il 60% dei soci ha/deve avere un’età uguale o inferiore a 40 anni, mentre nelle società di capitali, quando almeno due terzi delle quote e degli organi di amministrazione devono avere un’età uguale o inferiore a 40 anni.
L’importo base dei contributi è di 500,00 €, cifra che può variare in base a fattori precisi che permettano di ottenere un punteggio maggiore, ovvero la metratura della superficie del locale in cui si svolge l’attività, se il titolare dell’impresa o la metà dei suoi soci è di genere femminile, se l’impresa si dichiara “eco-sostenibile” portando avanti una filosofia plastic-free. Per poter partecipare al bando – tra i vari requisiti – è necessario che le imprese siano in regola con il pagamento dei tributi nei confronti del Comune di Cesenatico (Tari, Imu, Canone di occupazione suolo pubblico, Pubblicità, Imposta di soggiorno). I contributi erogati dipenderanno anche dal numero dei richiedenti ma in nessun caso potranno essere superiori ai 3.000 per singola attività.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 13 del 20 gennaio 2026 utilizzando il modulo disponibile sul sito del Comune di Cesenatico e spedendo la documentazione via pec all’indirizzo cesenatico@cert.provincia.fc.it.
Il bando edicole
La Giunta Comunale ha approvato il bando per la concessione a fondo perduto in favore di edicole con un importo totale stanziato di € 15.000. L’Amministrazione vuole supportare in questo modo le attività commerciali con attenzione agli esercizi di vicinato in quanto spina dorsale importante dell’economia cittadina. Le edicole sono un punto di riferimento e di aggregazione per la cittadinanza e rappresentano un presidio anche come riferimento culturale.
Potranno accedere al bando le imprese che gestiscono edicole nel territorio del Comune di Cesenatico con attività prevalente – non meno del 70% – di vendita giornali, riviste e affini. Il contributo è a fondo perduto e può andare da un minimo di 500 euro fino a un massimo di 3000 euro che verrà stabilito in base al numero di domande ammesse. Le imprese richiedenti devono essere attive alla data di pubblicazione dell’avviso.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 13 del 20 gennaio 2026 utilizzando il modulo disponibile sul sito del Comune di Cesenatico e spedendo la documentazione via pec all’indirizzo cesenatico@cert.provincia.fc.it.