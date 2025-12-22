Cesenatico, bandi per giovani imprese ed edicole: prorogate le scadenze

Il bando edicole

La Giunta Comunale ha approvato il bando per la concessione a fondo perduto in favore di edicole con un importo totale stanziato di € 15.000. L’Amministrazione vuole supportare in questo modo le attività commerciali con attenzione agli esercizi di vicinato in quanto spina dorsale importante dell’economia cittadina. Le edicole sono un punto di riferimento e di aggregazione per la cittadinanza e rappresentano un presidio anche come riferimento culturale.

Potranno accedere al bando le imprese che gestiscono edicole nel territorio del Comune di Cesenatico con attività prevalente – non meno del 70% – di vendita giornali, riviste e affini. Il contributo è a fondo perduto e può andare da un minimo di 500 euro fino a un massimo di 3000 euro che verrà stabilito in base al numero di domande ammesse. Le imprese richiedenti devono essere attive alla data di pubblicazione dell’avviso.

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 13 del 20 gennaio 2026 utilizzando il modulo disponibile sul sito del Comune di Cesenatico e spedendo la documentazione via pec all’indirizzo cesenatico@cert.provincia.fc.it.