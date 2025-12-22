Cesenatico Servizi, assunzione di elettricista specializzato

Cesenatico Servizi ha pubblicato un avviso di selezione a evidenza pubblica per l’assunzione di un elettricista specializzato di livello 5B. I candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 13.00 del 13/01/2026 esclusivamente in forma telematica accedendo attraverso il link https://selezione.pa.randstad.it/elettricista.
L’avviso completo è disponibile anche sul sito internet di Cesenatico Servizi, nella sezione Società Trasparente/Selezione del Personale/Reclutamento Del Personale/Bandi e avvisi di selezione per i quali è possibile presentare domanda di partecipazione. Non saranno prese in considerazione domande inviate o consegnate a Cesenatico Servizi srl con modalità differenti da quelle telematiche previste nell’avviso.