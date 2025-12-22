Incidente sul lavoro a Sogliano: muore un operaio di 50 anni

Tragedia sul lavoro nel cesenate. Nella mattinata di lunedì 22 dicembre, un operaio di 50 anni ha perso la vita durante un incidente sul lavoro avvenuto alla discarica del Polo Integrato di Ginestreto, nel territorio di Sogliano.

La vittima era dipendente di una cooperativa di trasporti con sede a Modena ed è deceduta mentre stava effettuando una operazione di scarico dei rifiuti all’interno dell’impianto. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento.