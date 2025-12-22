Incidente sul lavoro a Sogliano: muore un operaio di 50 anni

Tragedia sul lavoro nel cesenate. Nella mattinata di lunedì 22 dicembre, un operaio di 50 anni ha perso la vita durante un incidente sul lavoro avvenuto alla discarica del Polo Integrato di Ginestreto, nel territorio di Sogliano.
La vittima era dipendente di una cooperativa di trasporti con sede a Modena ed è deceduta mentre stava effettuando una operazione di scarico dei rifiuti all’interno dell’impianto. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento.
L’amministrazione comunale di Sogliano, socio di maggioranza di Sogliano Ambiente, ha espresso profondo cordoglio alla famiglia del lavoratore e la propria vicinanza ai dipendenti che sono intervenuti tempestivamente per prestare soccorso, purtroppo senza riuscire a salvargli la vita.
In segno di lutto e rispetto per la memoria del collega scomparso, la discarica di Ginestreto resterà chiusa per l’intera giornata di domani, 23 dicembre.