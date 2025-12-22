“Lupi a Villalta e Capannaguzzo”

Le segnalazioni dei lupi

“Ho avvistato un lupo in zona Villalta si è infilato in una casa colonica un po’ più avanti dell’elettrauto. Fate attenzione” ha commentato una cittadina, a cui fa seguito un altro commento. “A Capannaguzzo in mezzo ai campi, ne ho avvistati ben 3 assieme. Erano veramente enormi; ho subito contattato le forze dell’ordine che, a detta loro, non possono far altro che avvertire tramite un numero interno chi se ne occupa”.