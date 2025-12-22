Si segnalano alcuni cittadini che mettono in guardia circa la presenza di lupi a Villalta e Capannaguzzo. Sono segnalazioni su avvistamenti che non portano con sé immagini a sostegno delle tesi, ma la buona fede, in questi casi, potrebbe essere sufficiente.
Le segnalazioni dei lupi
“Ho avvistato un lupo in zona Villalta si è infilato in una casa colonica un po’ più avanti dell’elettrauto. Fate attenzione” ha commentato una cittadina, a cui fa seguito un altro commento. “A Capannaguzzo in mezzo ai campi, ne ho avvistati ben 3 assieme. Erano veramente enormi; ho subito contattato le forze dell’ordine che, a detta loro, non possono far altro che avvertire tramite un numero interno chi se ne occupa”.
Non deve essere facile cercare degli animali selvatici, spesso in piena notte, in un terreno vasto. Quindi si raccomanda di fare attenzione cercando di tutelare sé stessi e ed eventuali animali da allevamento e non.