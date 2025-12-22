Rubico Flumen: il nuovo documentario di Alessandro Bricchi

A firmarlo il cesenaticense Bricchi

I luoghi sono fatti di storie e le storie sono fatte di luoghi. A volte basta sentire il nome di una città, di una strada o di un fiume per rievocare un passato che ha segnato la storia romana e l’identità di un territorio. Non servono presentazioni, perché la Storia – quella con la S maiuscola – riaffiora naturalmente dalle pieghe del tempo.

È il caso del fiume Rubicone, uno dei corsi d’acqua più celebri al mondo, la cui leggenda millenaria continua ancora oggi a far discutere storici, archeologi e appassionati di storia antica. Il mistero che lo avvolge riguarda la questione più cruciale: qual è il vero Rubicone?