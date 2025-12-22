A Sala babbo Natale arriva in trattore. Le foto

Le renne sono poca cosa, a Sala vince il trattore

A Sala le cose si fanno bene o non si fanno. E così Babbo Natale non poteva che calarsi nello spirito natalizio della comunità della frazione. Ma quali renne e renne, a Sala babbo Natale con gli aiutanti arriva sui cavalli, quelli del trattore che ha portato i protagonisti delle feste fino al parcheggio della scuola elementare di Sala.