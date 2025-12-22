A Sala babbo Natale arriva in trattore. Le foto

Le renne sono poca cosa, a Sala vince il trattore
A Sala le cose si fanno bene o non si fanno. E così Babbo Natale non poteva che calarsi nello spirito natalizio della comunità della frazione. Ma quali renne e renne, a Sala babbo Natale con gli aiutanti arriva sui cavalli, quelli del trattore che ha portato i protagonisti delle feste fino al parcheggio della scuola elementare di Sala.
Le feste sono iniziate ufficialmente
L’arrivo del Natale è stato sancito con l’accensione dell’albero dell’8 dicembre e, man mano che ci si avvicina al Natale aumentano gli eventi che riscaldano la sera di dicembre. E si prepara già l’evento di Natale tra tombola e karaoke.