Un semaforo al ponte del gatto? Perché no?

Inizio imminente del cantiere

Il sette gennaio inizierà il cantiere al ponte del gatto che durerà, secondo le stime, circa dieci mesi. Un progetto che segna un prima e un dopo nella città. Un lavoro delicato, uno di quelli che si fanno una volta ogni secolo (circa). Visto che l’area sarà rifatta potrebbe essere una buona occasione per inserire anche il semaforo da attivare una volta terminato il cantiere e non dare più spazio a dubbi o incertezze in quel breve, ma trafficato tratto. Potrebbe esaudire anche la richiesta della presenza costante di un vigile per regolare il transito dei pedoni soprattutto nei periodi o nelle occasioni di maggiore affluenza. Una richiesta difficile da esaudire perché lasciare tutto il tempo una pattuglia in quel tratto implica lasciare sguarniti altri servizi.

Il punto interrogativo sul semaforo

L’installazione del semaforo in quel tratto è presa in considerazione dall’amministrazione, c’è una serie di interrogativi che sono in corso di valutazione. Il primo è la coincidenza tra il verde del passaggio pedonale con il rosso del passaggio a livello che si presenta quando le sbarre sono chiuse. Inoltre metterlo a tempo quando c’è il passaggio a livello chiuso in estate comporta la presenza di persone ferme, in attesa, sotto il sole cocente. Tutti rispetterebbero l’attesa?

La procedura oggi

Oggi ci sono le strisce pedonali che prevedono che una persona, se in bicicletta, scenda e attraversi conducendola a mano. Rispettare questa procedura basterebbe a limitare eventuali incidenti, ma non sempre è facile rispettarla. In tutta onestà, quanti scenderebbero per attraversare? E poi quanti ricordano quanto studiato intorno ai 18 anni per l’esame della patente?