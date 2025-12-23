Un brindisi tra i ragazzi del porto con vitamina c

Appuntamento all’Infame

In mattinata si sono dati appuntamento nel ritrovo abitudinario. Stesso tavolo, stesse sedie all’Infame, locale sul porto canale a un passo dal Museo della Marineria dove la carne di maiale sanno come servirla e come lavorarla. A gustarla c’è chi ci pensa. E così tra un saluto, due chiacchiere con qualche passante è arrivato il momento del brindisi, una vera scorpacciata di vitamina. Nel calice bollicine, nei piattini ciccioli e nel tagliere mortadella, coppa, salame e tigelle come companatico.