Un brindisi tra i ragazzi del porto con vitamina c

Brindisi di Natale per i volti noti di Cesenatico
Quelli in foto sono alcuni dei veri volti noti di Cesenatico. Quelle persone che hanno vissuto la città nel pieno del loro sviluppo, che hanno storie di vita da raccontare che si contano a volumi e con le quali ti fermi sempre volentieri a chiacchierare.
Appuntamento all’Infame
In mattinata si sono dati appuntamento nel ritrovo abitudinario. Stesso tavolo, stesse sedie all’Infame, locale sul porto canale a un passo dal Museo della Marineria dove la carne di maiale sanno come servirla e come lavorarla. A gustarla c’è chi ci pensa. E così tra un saluto, due chiacchiere con qualche passante è arrivato il momento del brindisi, una vera scorpacciata di vitamina. Nel calice bollicine, nei piattini ciccioli e nel tagliere mortadella, coppa, salame e tigelle come companatico.
Una ricetta sempre valida
Forse qualche salutista dirà che non è proprio il cibo più salutare e che forse non è dei più leggeri, ma a quanto pare è il più apprezzato dai vecchi lupi di mare che non perdono occasione per stare insieme e condividere altri bei momenti di convivialità. È sempre festa quando si incontrano non solo per Natale.