Cesenatico, ultima seduta della giunta: il resoconto

Durante il 2025 si sono svolte 53 sedute della Giunta Comunale, guidata dal Sindaco Matteo Gozzoli e composta dal Vicesindaco Lorena Fantozzi e dagli assessori Agostini, Gasperini, Morara e Pedulli. Le delibere approvate sono state ben 372. Sono stati invece 10 i consigli comunali a cui hanno preso parte Giunta e gruppi consiliari per un totale di 73 delibere di Consiglio Comunale.