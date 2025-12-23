CGIL, cordoglio per l’operaio morto sul lavoro

Ennesima tragedia nel mondo del lavoro, dove ieri – lunedì 22 dicembre – ha perso la vita un lavoratore cinquantenne di una cooperativa del modenese mentre stava eseguendo le operazioni di scarico rifiuti presso la discarica di Ginestreto (Sogliano).
Con una nota la CGIL di Forlì Cesena esprime le più sentite condoglianze alla famiglia del lavoratore e a tutte le persone a lui care.
Come abbiamo ricordato anche lo scorso 12 dicembre dalle piazze dello sciopero: per arginare il dramma delle morti dei lavoratori e delle lavoratrici nei luoghi di lavoro non bastano le parole di cordoglio, serve controlli, dispositivi di sicurezza e tempi di lavoro sostenibili.
Quest’anno siamo alla quindicesima morte sul lavoro nella nostra provincia. Non è accettabile!
Congiuntamente alle nostre federazioni di categoria chiediamo che le istituzioni preposte facciano luce sull’accaduto e si accertino al più presto le responsabilità.
Restiamo in attesa di conoscere lo svolgimento dei fatti che hanno portato a un’altra vittima sul lavoro e rinnoviamo le nostre condoglianze alla famiglia.
Il nostro impegno per aumentare la sicurezza per i lavoratori e le lavoratrici continua, è una questione di civiltà!