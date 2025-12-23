CGIL, cordoglio per l’operaio morto sul lavoro

Come abbiamo ricordato anche lo scorso 12 dicembre dalle piazze dello sciopero: per arginare il dramma delle morti dei lavoratori e delle lavoratrici nei luoghi di lavoro non bastano le parole di cordoglio, serve controlli, dispositivi di sicurezza e tempi di lavoro sostenibili.

Quest’anno siamo alla quindicesima morte sul lavoro nella nostra provincia. Non è accettabile!

Congiuntamente alle nostre federazioni di categoria chiediamo che le istituzioni preposte facciano luce sull’accaduto e si accertino al più presto le responsabilità.

Restiamo in attesa di conoscere lo svolgimento dei fatti che hanno portato a un’altra vittima sul lavoro e rinnoviamo le nostre condoglianze alla famiglia.

Il nostro impegno per aumentare la sicurezza per i lavoratori e le lavoratrici continua, è una questione di civiltà!