Il messaggio di Natale dell’arcivescovo Antonio Giuseppe Caiazzo

Il Natale di Gesù è alle porte. Nonostante la frenesia di questi

giorni, delle luci accese, dei negozi addobbati a festa, del piacere

di ritrovarsi nel centro della città, dei paesi e dei piccoli borghi,

ci sono tanti segni che rievocano il venire di Gesù oggi, nella nostra

vita, nella storia presente. Lo testimoniano i tanti e bei presepi

allestiti a Cesenatico, Gambettola, Roversano, Longiano, Case

Missiroli e in tanti altri centri.

Il Natale è una festa che coinvolge tutti, a prescindere dal credo. Lo

testimonia il desiderio di celebrarlo in qualsiasi luogo e condizione:

luoghi di fragilità come case per anziani, di cura, ospedali, ma anche

nelle tante aziende presenti sul territorio che chiedono di celebrare

il Natale di Gesù. Un bel segno per prepararsi ad accogliere Gesù che

viene oggi per curare sofferenze fisiche e spirituali, benedire il

mondo del lavoro, illuminare il buio delle nostre anime, scaldare

cuori freddi e indifferenti.

Di certo per noi cattolici non potrebbe esserci Natale senza

contemplare, meditare ed entrare nel mistero che ha cambiato la storia

dell’umanità: Gesù, da Dio, si è fatto uomo. In tutto tranne che nel

peccato. Questo è il tempo in cui il Signore continua a venire per

illuminare e richiamare a sé menti distratte, disorientate.

È il tempo in cui si conclude l’anno giubilare che di certo tanti

benefici ha portato a quanti sono stati viandanti di speranza. Gesù

rimane la porta da attraversare sempre. È lui la speranza che viene

nel mondo perché si ritorni ad essere uomini desiderosi di condividere

la vita di tutti, amare e servire.

È lui l’unica forza che può vincere la logica del profitto, ascoltare

il grido di pace di chi quotidianamente assiste a soprusi, ad affetti

strappati in modo cruento e che vivono il senso d’impotenza che

reclama giustizia. Ecco perché Gesù viene. Per ridare luce al buio che

a volte alberga il nostro cuore.

Viene per ridare dignità alla vita prigioniera di una cultura di morte

che si fa strada attraverso scie di sangue che dal grembo materno

entra nella mente di amori malati, nella soppressione di bimbi appena

nati, nella violenza che tradisce gli slogan di pace, nelle

ingiustizie di popoli defraudati della loro terra e delle loro

ricchezze e sterminati senza pietà.

Il Natale di Gesù è Santo. Santo perché Gesù è Dio che ci svela il

volto del Padre. Fa ardere il cuore di nuova speranza nonostante le

tante delusioni che cospargono la nostra storia. Santo perché Gesù

viene, nasce, passa e rimane nelle nuove grotte in cui si consuma la

solitudine di uomini e donne. Santo perché Gesù non si stanca di

cercare l’uomo e rivestirlo di quella grazia che lo rende nuovo,

bello, rinnovato.

Santo perché Gesù chiede a ognuno di noi di fare la pace con se

stesso, con gli altri, con Dio, ritornando a Dio. Il mondo è diventato

caotico, cruento, a tratti ingestibile perché ha perso di vista Dio.

Ma noi siamo certi che, come direbbe il sindaco santo di Firenze,

Giorgio La Pira, «alla superficie, le acque dei mari ci appaiono

agitate, ci suggeriscono l’immagine di un divenire caotico, in balia

di forze incontrollabili, ma nel profondo vi sono potenti e misteriose

correnti che governano il loro moto. Anche nel profondo della storia

umana, così agitata nella superficie, vi sono delle grandi e

misteriose correnti che trascinano in un senso ben preciso: verso

l’unità e la pace. Bisogna saperle individuare».

Santo perché Gesù viene in questa grotta dell’umanità a tratti

spoglia, povera e fredda, con il cuore bisognoso di luce, di calore,

di pace, di giustizia. Mi piace riportare un pensiero di un grande

artista, Vincent van Gogh: «Il cuore di un uomo è molto simile al

mare, ha le sue tempeste, le sue maree e nelle sue profondità ha anche

le sue perle». Gesù viene per aiutarci a raccogliere queste perle così

preziose, immergendoci negli abissi dell’amore divino per tornare a

vivere come fratelli. Santo perché è il Natale di Gesù. Senza Gesù

esiste un Natale che inneggia al buonismo, che celebra il consumismo,

che contribuisce alla ripresa di un’economia che trova una grossa

fonte di guadagno nella costruzione e vendita di armi.

Che la Luce che viene nel mondo illumini il volto di ognuno di noi,

ritrovando il sorriso per diffondere il virus dell’amore capace di

contagiare tutti e guarire anche i cuori di pietra. Sul nostro cammino

lasciamo che la scia di luce illumini quanti incontriamo, diventandone

compagni di strada. Dio è paziente e ricomincia sempre a tessere

relazioni d’amore perché diventino fecondità per il bene di tutta la

creazione. Santo Natale di Gesù a tutti voi, alle persone che portate

nel cuore e alle vostre famiglie.

Vi abbraccio e benedico.

Antonio Giuseppe Caiazzo, arcivescovo di Cesena-Sarsina