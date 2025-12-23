Impresa Endas Cesenatico: Di Clemente, primato regionale 1000 metri

Meeting Ragazzi ad Ancona sabato 20 dicembre: Roberto Di Clemente (Endas Cesenatico), 12 anni appena compiuti e 1° anno nella categoria, sorprende tutti vincendo la serie migliore di 1000 metri con il tempo di 3.00.25, migliorando il suo tempo outdoor di circa 6 secondi e scrivendo il nuovo primato regionale indoor della categoria, che apparteneva ad Achille Beccari con 3.01.50 (Parma 9/3/25).
Nell’alto ragazzi 1,53 per Ismaele Hamouchan (Atl. Rimini Nord Santarcangelo).
Immagine estrapolata dal sito “Fidal – Federazione Italiana di Atletica Leggera”.