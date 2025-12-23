Unità di strada, prevenire e intercettare l’abuso di sostanze

Unità di strada: cosa sono

Si tratta di servizi di prossimità attivi su tutto il territorio regionale che operano in orari serali nei contesti della vita notturna giovanile, con interventi finalizzati al contrasto e alla prevenzione delle dipendenze patologiche e delle infezioni sessualmente trasmissibili. Le équipe lavorano in rete con le Aziende sanitarie dell’Emilia-Romagna, gli enti locali e il Terzo settore, si occupano di informazione, sensibilizzazione, riduzione dei danni e dei rischi legati soprattutto al consumo di sostanze nei luoghi del divertimento e dell’aggregazione giovanile (stabilimenti balneari, discoteche, club, circoli giovanili, birrerie, feste, concerti ed altri eventi), oppure lavorano in strada o in luoghi a bassa soglia di accesso rivolgendosi a persone con problemi di dipendenza e di disturbi da uso di sostanze legali e illegali. Collaborano anche con gestori e organizzatori di eventi, e promuovono progetti di peer education.

È del loro capillare impegno sul territorio che si parla nella decima puntata di “Senza Ricetta – Salute e star bene in Emilia-Romagna”. La puntata è disponibile su Lepida TV https://www.lepida.tv/ e sarà diffusa che sui social della Regione Emilia-Romagna.

Promosse dalle Aziende sanitarie locali, dagli enti locali e dal Terzo settore, le Unità di strada fanno parte di una rete strutturata che agisce in modo coordinato su tutto il territorio regionale. In Emilia-Romagna sono attive 27 Unità di strada che lavorano nei contesti del divertimento notturno oltre che nei luoghi dell’aggregazione giovanile e del consumo di sostanze, e 4 Drop-in (strutture di accoglienza diurna). Le loro attività rientrano nell’alveo di quelle inserite all’interno del Piano regionale della Prevenzione. Complessivamente, nel 2024 sono stati 2.185 gli interventi realizzati, 53.938 i contatti registrati, 54.001 le siringhe distribuite e 42.192 quelle ritirate e smaltite, 24.139 i profilattici distribuiti. Maggiori informazioni al LINK.