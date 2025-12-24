Festività a Cesenatico: hotel verso il tutto esaurito

“Diciamo che siamo più o meno in linea con il 2024: da noi è molto più sentito il Capodanno del Natale, tuttavia andiamo verso il tutto esaurito (circa il 90% di prenotazioni). Le richieste quindi ci sono, tuttavia non abbiamo un ponte in quanto la festività del Natale cade a metà settimana. Il nostro fiore all’occhiello sono il Presepe galleggiante e il Museo della Marineria, che piacciono molto”, esordisce così Maini.