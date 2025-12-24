Festività a Cesenatico: hotel verso il tutto esaurito

Festività alle porte: abbiamo chiesto ad Alfonso Maini, Presidente ADAC Cesenatico, quale fosse la panoramica delle prenotazioni delle strutture alberghiere a Cesenatico ed un raffronto con lo scorso anno.
“Diciamo che siamo più o meno in linea con il 2024: da noi è molto più sentito il Capodanno del Natale, tuttavia andiamo verso il tutto esaurito (circa il 90% di prenotazioni). Le richieste quindi ci sono, tuttavia non abbiamo un ponte in quanto la festività del Natale cade a metà settimana. Il nostro fiore all’occhiello sono il Presepe galleggiante e il Museo della Marineria, che piacciono molto”, esordisce così Maini.
“Quest’anno sono in arrivo molte persone nuove che non conoscono Cesenatico. Arrivano per lo più dall’alta Emilia, Milano, il nord est d’Italia. Qualche richiesta anche dall’estero. Si tratta principalmente di coppie e non famiglie. La permanenza è di due giorni prolungati a tre nel periodo di Capodanno. In questo periodo ci sono anche più strutture alberghiere aperte”, conclude il presidente.