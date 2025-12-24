Innova Srl, il nuovo direttore è Giacomo Costantini

L’intervista al neo Presidente

Quali sono i campi di azione di Innova Srl?

“Innova Srl è una società di servizi che spazia dalla consulenza su fornitura Luce e Gas, analisi di efficentamento energetico, procedure ambientali e certificazioni – spiega Costantini – E’ cresciuta molto in questi anni grazie al fatto che, da oltre venti anni Innova Energia, costituì un gruppo di acquisto per l’energia elettrica e il gas e questo, anche attualmente, dà la possibilità di contrattare e ottenere ottime tariffe per i nostri clienti. E poi nel tempo si è costituita anche Esco Romagna, una società del gruppo che si occupa nello specifico di tutti i servizi inerenti l’efficentamento energetico e che negli ultimi anni si è occupata anche di produzione studi di fattibilità per la costituzione di CER ovvero comunità energetiche rinnovabili.

Qual è la tendenza di crescita di Innova Srl?

“Se analizziamo i dati post-covid – continua Costantini – vediamo che nel settore domestico siamo cresciuti del 120% nella fornitura di energia elettrica. Mentre per il gas nell’ultimo anno i volumi sono praticamente raddoppiati sia per i clienti business che per il domestico. Questo è accaduto per una serie concatenata di fattori a partire dall’esperienza maturata da Innova in tanti anni, ma anche dalla spinta sia degli aumenti dei costi a causa della guerra in Ucraina che della fine del mercato tutelato. Questo ha portato persone e imprese a guardarsi attorno con maggior attenzione. In tutto questo non ci siamo limitati ad individuare i migliori fornitori di energia che garantissero un risparmio concreto, ma attenti alla sempre maggiore sensibilità al tema della sostenibilità ambientale, abbiamoscelto di lavorare con chi fosse in grado di garantire energia elettrica verde, prodotta al 100% da fonti rinnovabili”.

Innova Srl, pur essendo una realtà del Cesenate, è molto forte in tutta l’Emilia-Romagna, ma è presente su tutto il territorio nazionale.Prospettive future?

“Prima di tutto lavoriamo per migliorarci sempre ed essere utili a chi ci sceglie per seguirli su quelli che sono settori molto importanti ed anche parecchio complessi – prosegue Costantini – Poi vogliamo mantenere un giusto equilibrio tra la realtà nazionale che ormai siamo diventati e le nostre radici, senza coltivare la presunzione di misurarci con i grandi player del mercato energetico. Noi, prima di tutto, vogliamo offrire un ottimo servizio ai nostri clienti, che siano imprese e famiglie. Questo è il nostro primo obiettivo. Dobbiamo ricordare che l’Innova di oggi è partita da Innova alberghi, una società di consulenza che aveva come sua principale mission la rigenerazione delle strutture alberghiere. All’inizio è stata quasi esclusiva la vocazione per il settore turistico, negli anni affinando le professionalità Innova Srl è arrivata a servire aziende industriali nei settori moda, logistica, tech finanche gruppi internazionali del settore retail. Quando in ottobre sono arrivato a Innova Srl la mia prima impressione è stata di avere a che fare con una realtà dall’alta professionalità dove i professionisti e le professioniste che la compongono vantano percorsi professionali e di studio di rilievo, dalla comunicazione all’ingegneria, dalle scienze ambientali a scienze umanistiche fino alla fisica. In questi mesi per esempio stiamo insieme studiando quali saranno i possibili sviluppi della direttiva Bolkestein, stiamo facendo consulenza e formazione sul RENTRI registro elettronico e guardiamo al futuro prossimo formandoci sui bilanci di sostenibilità per le aziende. Tutte sfide importanti”.

Un elemento fondamentale di Innova Srl?

Ne potrei citare diversi ma quello che vorrei mettere in risalto è l’umanità. Noi teniamo molto a costruire un rapporto di consulenza senza filtri – conclude il nuovo direttore di Innova Srl – Qui non entrerà mai in funzione un call center e i clienti troveranno sempre professionisti disposti a rispondere alle loro esigenze di risparmio, volontà di diventare più sostenibili o molto semplicemente di essere conformi alle diverse normative in materia ambientale. E questo, secondo me, in ambiti come energia e ambiente, fa la differenza”.