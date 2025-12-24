Natale con allerta meteo. 24 ore in arancione per Cesenatico

Continua l’allerta meteo arancione
Continua l’allerta meteo arancione. Riguarda tutta la giornata di Natale per ora. A preoccupare è il rischio di allagamenti, di esondazioni e di cedimento ad esempio delle dune. Sorvegliato speciale anche lo stato del mare.
Lungo la fascia costiera sono inoltre previsti venti di burrasca moderata (62-74 km/h) da nord-est (Grecale vento freddo), con rinforzi o raffiche di intensità superiore, con mare agitato, localizzati fenomeni di erosione dei litorali, delle dune e degli argini invernali, nonché ingressioni marine che possono interessare gli stabilimenti balneari. Saranno possibili inoltre esondazioni di fiumi e canali alla foce, per le difficoltà di deflusso delle piene in mare.”
Nella giornata di Natale il picco di marea è atteso intorno alle 4 del mattino. Questo è uno dei momenti critici perché l’alta marea viene spinta contro la costa in diagonale dal vento. le porte vinciane resteranno chiuse per tutelare l’integrità del centro storico che viene così preservato dalle inondazioni.
Consigli utili
Si raccomanda ancora una volta di non lasciare auto sotto o nelle immediate prossimità di alberi, meglio non lasciare le vetture in strade o zone vicino al lungomare come nel caso di Valverde nella zona dei carabinieri e Ial. Fondamentale evitare i sottopassi. Per le case vicino a zone che spesso si allagano, è meglio preparare le paratie visto che, se si conferma quanto previsto, potrebbe piovere molto.
La pioggia a monte potrebbe poi riversarsi nei corsi d’acqua che sfociano in mare nei prossimi giorni. C’è un’area che comprende le province di Bologna, Ferrara e Ravenna che è in allerta rossa per allagamenti. Per il momento il Pisciatello e l’Olca sono a metà della loro portata.