Natale con allerta meteo. 24 ore in arancione per Cesenatico

Continua l’allerta meteo arancione

Continua l’allerta meteo arancione. Riguarda tutta la giornata di Natale per ora. A preoccupare è il rischio di allagamenti, di esondazioni e di cedimento ad esempio delle dune. Sorvegliato speciale anche lo stato del mare.

Lungo la fascia costiera sono inoltre previsti venti di burrasca moderata (62-74 km/h) da nord-est (Grecale vento freddo), con rinforzi o raffiche di intensità superiore, con mare agitato, localizzati fenomeni di erosione dei litorali, delle dune e degli argini invernali, nonché ingressioni marine che possono interessare gli stabilimenti balneari. Saranno possibili inoltre esondazioni di fiumi e canali alla foce, per le difficoltà di deflusso delle piene in mare.”