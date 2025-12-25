Natale a Cesenatico last minute, ecco cosa fare per le feste

Le festività a Cesenatico

Si prospetta un magico Natale per Cesenatico, con una rassegna di concerti, spettacoli ma anche laboratori e giochi per i più piccoli. La cittadina rivierasca è pronta ad andare in scena e accogliere le festività: l’aria pungente del mare, le luminarie accese e le statue dei presepi fanno da sfondo a quello che, si sa, è il periodo più speciale dell’anno.

Ecco 5 cose da fare a Cesenatico in queste feste natalizie.

Mostre e musei

Museo della Marineria : fino al 25 gennaio è possibile vistare la mostra “ Disegnare per ricordare: gli orizzonti marittimi di Gianluca Marcon ”, illustrazioni all’acquerello a tema marittimo.

: è possibile vistare la mostra “ ”, illustrazioni all’acquerello a tema marittimo. Casa Moretti : fino al 25 gennaio è aperta la mostra di arte contemporanea “ Ignoto a me stesso. Ritratti (s)velati di scrittrici e scrittori” a cura di Franco Pozzi .

: è aperta la mostra di arte contemporanea “ . Galleria d’arte Leonardo Da Vinci: fino al 7 giugno è visitabile la mostra “Colori della modernità e tracce d’antico: opere dalla collezione d’arte di Giovanni Bissoni”.

Eventi