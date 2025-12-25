Natale a Cesenatico last minute, ecco cosa fare per le feste

Le festività a Cesenatico
Si prospetta un magico Natale per Cesenatico, con una rassegna di concerti, spettacoli ma anche laboratori e giochi per i più piccoli. La cittadina rivierasca è pronta ad andare in scena e accogliere le festività: l’aria pungente del mare, le luminarie accese e le statue dei presepi fanno da sfondo a quello che, si sa, è il periodo più speciale dell’anno.
Ecco 5 cose da fare a Cesenatico in queste feste natalizie.
Mostre e musei
- Museo della Marineria: fino al 25 gennaio è possibile vistare la mostra “Disegnare per ricordare: gli orizzonti marittimi di Gianluca Marcon”, illustrazioni all’acquerello a tema marittimo.
- Casa Moretti: fino al 25 gennaio è aperta la mostra di arte contemporanea “Ignoto a me stesso. Ritratti (s)velati di scrittrici e scrittori” a cura di Franco Pozzi.
- Galleria d’arte Leonardo Da Vinci: fino al 7 giugno è visitabile la mostra “Colori della modernità e tracce d’antico: opere dalla collezione d’arte di Giovanni Bissoni”.
Eventi
- Parcheggio scuola primaria di Sala dalle 15.30, fino al 28 dicembre, “Christmas week”: stand di artigianato, trenino, degustazioni, tombole serali, tornei di carte, esibizioni musicali e tanto altro.
- Porto canale, 26 dicembre, “Suppata di Natale”: i Babbi Natali del Windsurf Club risaliranno il porto canale. A seguire: concerto a bordo di un’imbarcazione del Museo della Marineria.
- Biblioteca comunale, 27 dicembre dalle 10, “Nati per leggere”: letture per bambini da 0 a 6 anni a cura di volontari.
- Porto canale, 28 dicembre dalle 15.30, “Schiaccianoci”: spettacolo itinerante tratto dal racconto “Schiaccianoci e il re dei topi”.
- Porto canale, 31 dicembre capodanno in piazza Ciceruacchio
- Porto canale, 1 gennaio dalle 15.30, “Topini bianchi”: animazione itinerante con figuranti sui trampoli.
- Porto canale, 6 gennaio, “Suppata della befana”: le befane del Windsurf Club risaliranno in canale con lancio di caramelle lungo il tragitto.
Mercatini
- Mercatini di Natale: 26, 27, 28 dicembre e 1, 2, 3, 4, 6 gennaio in via Anita Garibaldi dalle 10 alle 19.
- Mercatino dei Creativi: 26, 27, 28 dicembre e 1, 3, 4, 6 gennaio in via Baldini e via Quadrelli dalle 10 alle 19.
- Mercatino della Solidarietà: fino all’11 gennaio alla chiesa di San Giacomo, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19.
Presepi
- Presepe della Marineria: anche quest’anno prende vita il caratteristico presepe della Marineria sulle barche del porto canale. Un ritratto intimo, famigliare e quanto mai caratteristico della Natività.
- Presepe della Tradizione: piazza delle Conserve ospita le grandi statue del presepe in un’atmosfera raccolta e accogliente per potersi immergere ancora di più nella magia del Natale.
- Presepe di Villalta: ritorna il suggestivo presepe in strada di Villalta, con le sue statue a grandezza naturale, che unisce l’identità del territorio alla spiritualità.
Spettacoli in teatro comunale
- “Concerto di Natale”, 26 dicembre alle 17, il coro polifonico Ad Novas e il Quintetto d’Archi nelle musiche natalizie tradizionali e moderne
- “Trio Da Vinci”, 28 dicembre alle 17, violino, violoncello e pianoforte si esibiscono con le musiche di Shostakovic, Smetana, Debussy
- “Grand Soirèe Cinema”, 31 dicembre alle 21, concerto e brindisi all’anno nuovo. (prenotazioni 3534486079).
Consigli utili per le degustazioni
In zona centro storico, la redazione raccomanda due locali dove potersi fermare per bere o mettere qualcosa sotto i denti.
A un passo dal Museo della Marineria c’è l’Infame, un locale dove è possibile trovare anche degustazioni di carne di maiale direttamente da Modena e cocktail anche della tradizione veneziana.
In via Baldini, che merita sempre una passeggiata, tanto più per le festività, consigliamo il Prima Fila dove il gin è di casa, ma lasciarsi consigliare da Beppe e Francesca è sempre una scommessa vinta.