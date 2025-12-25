 Skip to main content
Notizie

Il Tg2 incorona il Presepe della Marineria tra i più belli al mondo

Alessandro Mazza25 Dicembre 2025
presepe della marineria 2025

Il Presepe della Marineria sul piccolo schermo

Trabaccoli, paranza, battana e tutta la flotta del Museo della marineria in bella mostra sul piccolo schermo. Il Tg2 ha inserito il presepe di Cesenatico nel proprio tour mondiale attraverso le natività più belle.

Il giro del mondo

Il servizio è andato in onda per la vigilia di Natale e ha raccolto presepi sotto il mare, in montagna, in un altro continente come nel caso di Cape Town. E tra la Germania e Parigi spunta la stella cometa sulla coffa del Giovanni Pascoli.

Big tra i big

Un altro successo e riconoscimento per il presepe di Cesenatico che negli ultimi anni si è ritagliato sempre più un posto tra i big, i “da vedere” delle feste con un importante impatto turistico.

