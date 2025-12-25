Il Tg2 incorona il Presepe della Marineria tra i più belli al mondo

Il Presepe della Marineria sul piccolo schermo
Trabaccoli, paranza, battana e tutta la flotta del Museo della marineria in bella mostra sul piccolo schermo. Il Tg2 ha inserito il presepe di Cesenatico nel proprio tour mondiale attraverso le natività più belle.
Il giro del mondo
Il servizio è andato in onda per la vigilia di Natale e ha raccolto presepi sotto il mare, in montagna, in un altro continente come nel caso di Cape Town. E tra la Germania e Parigi spunta la stella cometa sulla coffa del Giovanni Pascoli.
Big tra i big
Un altro successo e riconoscimento per il presepe di Cesenatico che negli ultimi anni si è ritagliato sempre più un posto tra i big, i “da vedere” delle feste con un importante impatto turistico.