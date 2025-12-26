Il carcere di Forlì è sovraffollato. Ecco i numeri da sapere

La situazione del carcere di Forlì, dove vanno i fermati dalle forze dell’ordine a Cesenatico

Il carcere di Forlì è in sovrannumero. È una situazione oramai cronica. E non è la situazione più grave in Italia come è facilmente intuibile. Nell’ultima indagine pubblicata su “Il Post” la casa circondariale è al 133esimo posto. Registra un tasso di affollamento del 119%. Sono 155 i detenuti in uno spazio per 144. In Italia la situazione più problematica è a Lucca. Questi dati sono aggiornati al 24 dicembre 2025; per quanto riguarda la composizione della popolazione carceraria invece i dati trovati sono di novembre 2025.

La composizione carceraria

Nei dati reperiti in rete, la popolazione carceraria, a novembre, era composta da 64 stranieri.