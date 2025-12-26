 Skip to main content
Notizie

Cinghiale spiaggiato vicino alle Porte Vinciane di Cesenatico

Anna Budini26 Dicembre 2025
cinghiale

Un cinghiale spiaggiato vicino alle Porte Vinciane lato Ponente di Cesenatico ha attirato l’attenzione dei passanti nelle ultime ore. La carcassa dell’animale è stata avvistata sulla battigia, suscitando curiosità e preoccupazione.

Unisciti al canale WhatsappUnisciti al canale Telegram
cinghiale

Secondo le prime ipotesi, le mareggiate di questi giorni potrebbero aver trascinato il corpo del cinghiale fino alla costa. Il mare agitato e il forte vento che hanno colpito il litorale romagnolo potrebbero aver trasportato l’animale da un’area fluviale o collinare fino alla spiaggia di Cesenatico, in particolare nel tratto vicino alle Porte Vinciane lato Ponente.

Tags:

Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

Leave a Reply

Share