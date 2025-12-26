Cinghiale spiaggiato vicino alle Porte Vinciane di Cesenatico

Un cinghiale spiaggiato vicino alle Porte Vinciane lato Ponente di Cesenatico ha attirato l’attenzione dei passanti nelle ultime ore. La carcassa dell’animale è stata avvistata sulla battigia, suscitando curiosità e preoccupazione.
Secondo le prime ipotesi, le mareggiate di questi giorni potrebbero aver trascinato il corpo del cinghiale fino alla costa. Il mare agitato e il forte vento che hanno colpito il litorale romagnolo potrebbero aver trasportato l’animale da un’area fluviale o collinare fino alla spiaggia di Cesenatico, in particolare nel tratto vicino alle Porte Vinciane lato Ponente.