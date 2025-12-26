Viva la suppata di Natale! Le foto

È tornata la suppata di Natale con il Windsurfclub di Cesenatico
C’era grande attesa per la suppata di Natala. Un evento nell’evento visto che nel pomeriggio c’erano iniziative lungo il porto canale. Intorno alle 15 il serpentone sui generis ha iniziato a mostrarsi ai tanti presenti radunatisi sulle due banchine del porto.
Natività in sup
Anche quest’anno la natività è stata realizzata sul sup extralarge che si messa in mostra fino al ponte di via Saffi/Mazzini. Presente anche Margherita Boschetti che ha scolpito il suo nome nell’olimpo di questo sport insieme al fratello. Presenti per la prima volta i bagnini di salvataggio con il moscone d’ordinanza a chiudere la fila.
Suppata anche per la befana
Il prossimo appuntamento è per il 6 gennaio con l’ormai tradizionale suppata della Befana. Nuova veste per il windsurfclub Cesenatico che porterà sul posto canale anche manciate di caramelle per l’allegria di tutti i presenti. Sarà il modo migliore per chiudere le festività!