Anziana salvata dal freddo il giorno di Natale

Ricevuta la segnalazione, l’operatore della centrale ha disposto l’immediato intervento di una gazzella dell’Aliquota Radiomobile. I carabinieri, giunti rapidamente nell’abitazione, hanno trovato l’anziana signora infreddolita, assistita da una badante straniera con scarsa conoscenza della lingua italiana.

In assenza di tecnici reperibili nel giorno festivo, i militari non si sono limitati a un controllo di routine, ma si sono attivati direttamente per individuare l’origine del problema. Dopo accurate verifiche, hanno accertato che il disagio era causato da un distacco dell’energia elettrica dovuto a un’anomalia tecnica. Ripristinato correttamente il contatore, i carabinieri hanno controllato il funzionamento degli elettrodomestici e, soprattutto, riavviato l’impianto di riscaldamento, restituendo calore e sicurezza all’abitazione.

Prima di lasciare la casa, i militari hanno contattato il figlio, rassicurandolo sulle condizioni di salute della madre e spiegando l’esito positivo dell’intervento.