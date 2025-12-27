Anziana salvata dal freddo il giorno di Natale

Un intervento dei carabinieri a Cesenatico il giorno di Natale si è concluso con un lieto fine, grazie alla tempestività e alla sensibilità dei militari dell’Arma, intervenuti in aiuto di un’anziana signora rimasta al freddo nella propria abitazione.
La mattina di Natale un uomo, residente in un’altra provincia, ha contattato la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Cesenatico, preoccupato per le condizioni della madre anziana. La donna, a causa del maltempo e da diverse ore, si trovava senza riscaldamento e acqua calda, in una casa ormai fredda e difficile da vivere. Impossibilitato a raggiungerla personalmente, il figlio ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine.
Ricevuta la segnalazione, l’operatore della centrale ha disposto l’immediato intervento di una gazzella dell’Aliquota Radiomobile. I carabinieri, giunti rapidamente nell’abitazione, hanno trovato l’anziana signora infreddolita, assistita da una badante straniera con scarsa conoscenza della lingua italiana.
In assenza di tecnici reperibili nel giorno festivo, i militari non si sono limitati a un controllo di routine, ma si sono attivati direttamente per individuare l’origine del problema. Dopo accurate verifiche, hanno accertato che il disagio era causato da un distacco dell’energia elettrica dovuto a un’anomalia tecnica. Ripristinato correttamente il contatore, i carabinieri hanno controllato il funzionamento degli elettrodomestici e, soprattutto, riavviato l’impianto di riscaldamento, restituendo calore e sicurezza all’abitazione.
Prima di lasciare la casa, i militari hanno contattato il figlio, rassicurandolo sulle condizioni di salute della madre e spiegando l’esito positivo dell’intervento.