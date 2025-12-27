Un pezzo di un tir nel porto canale

Rifiuto speciale ed ingombrante in vista

Lo sportello posteriore di un tir galleggia da giorni nel porto canale. La cosa positiva è che le barriere anti rifiuti al ponte del Gatto hanno fatto il loro lavoro. ‘aspetto negativo è che purtroppo questo rifiuto particolarmente inusuale ed ingombrante è proprio a un passo dal Presepe galleggiante del Museo della marineria. insomma è difficile non notarlo.