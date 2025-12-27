 Skip to main content
Notizie

Un pezzo di un tir nel porto canale

Redazione27 Dicembre 2025
tir

Rifiuto speciale ed ingombrante in vista

Lo sportello posteriore di un tir galleggia da giorni nel porto canale. La cosa positiva è che le barriere anti rifiuti al ponte del Gatto hanno fatto il loro lavoro. ‘aspetto negativo è che purtroppo questo rifiuto particolarmente inusuale ed ingombrante è proprio a un passo dal Presepe galleggiante del Museo della marineria. insomma è difficile non notarlo.

Unisciti al canale WhatsappUnisciti al canale Telegram

Forse le festività hanno rallentato i tecnici che possono toglierlo da quel punto di passaggio? Probabile. La speranza è che possa scomparire da quel punto quanto prima.

Tags:

Leave a Reply

Share