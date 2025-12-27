Riviviamo un anno di notizie a Cesenatico nelle 4 stagioni

Il naufragio del Calimero

Tra poche settimane ricorrerà il triste anniversario del naufragio del Calimero, il peschereccio di Capitan Tosi che ha finito la sua esistenza sugli scogli di ponente a una manciata di metri dalla spiaggia. Era il 26 gennaio quando il fatto è avvenuto per fortuna non si registrarono feriti. “Vorrei ringraziare tutti per il supporto ricevuto a nome mio e della società” ha detto il capitano Tosi alla redazione non più tardi di qualche giorno fa. Poche parole che la dicono lunga sul grande cuore di un pescatore che nelle vene ha il sale.

La tromba d’aria al largo di Cesenatico

Il 3 agosto una tromba d’aria è stata avvistata e immortalata al largo di Cesenatico in corrispondenza di piazza Costa. Una di quelle notizie anomale, ma che negli ultimi anni, si verifica sempre più spesso. E che non può far altro che impensierire i presenti.