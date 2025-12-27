Riviviamo un anno di notizie a Cesenatico nelle 4 stagioni

Dalle curiosità alle tartarughe salvati al cambiamento climatico senza dimenticare chi non c’è più
Un anno di notizie a Cesenatico. Riproponiamo alcuni dei fatti principali che abbiamo seguito durante l’anno testimoniando quanto stava accadendo in quel di Cesenatico. E no, non è solo cronaca nera per fortuna.
Il naufragio del Calimero
Tra poche settimane ricorrerà il triste anniversario del naufragio del Calimero, il peschereccio di Capitan Tosi che ha finito la sua esistenza sugli scogli di ponente a una manciata di metri dalla spiaggia. Era il 26 gennaio quando il fatto è avvenuto per fortuna non si registrarono feriti. “Vorrei ringraziare tutti per il supporto ricevuto a nome mio e della società” ha detto il capitano Tosi alla redazione non più tardi di qualche giorno fa. Poche parole che la dicono lunga sul grande cuore di un pescatore che nelle vene ha il sale.
La tromba d’aria al largo di Cesenatico
Il 3 agosto una tromba d’aria è stata avvistata e immortalata al largo di Cesenatico in corrispondenza di piazza Costa. Una di quelle notizie anomale, ma che negli ultimi anni, si verifica sempre più spesso. E che non può far altro che impensierire i presenti.
Nuova vita per l’Hotel Pino
Tra le notizie dell’anno c’è stata quella della nuova vita dell’Hotel Pino. Abbiamo infatti pubblicato con largo anticipo il progetto di quello che potrebbe diventare una fetta centrale di Cesenatico. Al momento è ancora in preda all’incuria, simbolo di un’epoca che è finita, ma che pare abbia poggiato i primi passi per un nuovo corso.
La scomparsa del poeta Stefano Simoncelli
Purtroppo il 2025 ha visto anche spegnersi il poeta Stefano Simoncelli. Era sempre um piacere incontrarlo, mettere alla prova il suo estro creativo per lasciarsi stupire dalla facilità con cui metteva su carta i versi. “Te sei un matto” diceva spesso a chiunque frequentasse la redazione e la sua scomparsa improvvisa ha fatto piombare nel dispiacere quanti lo conoscessero. Ci manca e ci mancherà.
La turbosella made in Cesenatico
Tra le notizie dell’anno spunta l’invenzione che ha la testa a Cesenatico. Franco Missoli ha spiegato nelle nostre colonne la sua ultima invenzione, la turbosella. Grande esperto degli effetti dei campi elettromagnetici ha mostrato il prototipo di uno strumento che è in grado di aumentare le prestazioni dei ciclisti evitando alcune controindicazioni per chi si allena troppo. Sempre un piacere ascoltarlo perché è possibile fare un balzo avanti nel tempo di almeno 20 anni.
Salvata tartaruga di due anni
Ancora un fatto accaduto in estate con al centro l’incontro uomo-ambiente. Era il 15 agosto quando al largo del bagno Birimbao un turista ha segnalato salvataggio una tartatuga in difficoltà. Era molto piccola e con il carapace pieno di balani. Contattata Fondazione Cetacea è accorsa in poco tempo per iniziare le cure.
Il daino a spasso in spiaggia
Era il 3 ottobre quando con il loro cellulare più cittadini hanno immortalato un daino che passeggiava beatamente per Villamarina. Il fatto più unico che raro ha fatto il giro del web regalando ai lettori un momento di splendido incontro tra la natura con la sua grazia e il rispetto dell’uomo. Un fatto analogo era accaduto anche durante il Covid, quando la presenza umana era pressoché nulla per le vide di Cesenatico.
I camion grattugiati nel sottopasso
Camion grattugiati nel sottopasso di Viale Trento. C’è stato un momento, ad ottobre, in cui sembrava andasse di moda questa pratica controproducente che per fortuna si è interrotta quanto prima. Sta di fatto che gli anni passano, ma ogni tanto qualcuno non resiste alla tentazione e non mancano le notizie in merito. Qui riportammo l’ammontare della contravvenzione che stupì molti lettori, noi in primis…
Cesenatico come Chicago
Un servizio di quelli che si ascoltano con molta nostalgia. In questo articolo Anna Budini ha raccolto testimonianze del passato, di quando la vita a Cesenatico era nel suo momento di apice e in cui tutto, forse, era più facile e divertente. Un insieme di aneddoti da cui scaturì il titolo Cesenatico come Chicago.