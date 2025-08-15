Salvata tartaruga di due anni in fin di vita

Una buona notizia, anche se fino a un certo punto, arricchisce la giornata di ferragosto. A Valverde, nei pressi del bagno Birimbao, un bagnante ha avvistato e recuperato una tartaruga Caretta caretta in evidente difficoltà. Era in acqua a circa 50 metri dalla battigia quando l’ha consegnata al personale del salvataggio che ha fatto partire la macchina dei soccorsi. In meno di un’ora Fondazione Cetacea di Riccione l’ha recuperata e ha dato il via al trattamento per salvarla.
Si tratta di un esemplare di appena due anni, fortemente debilitato, deperito e pieno di balani o denti di cane. Al momento, secondo quanto riferito, sta reagendo bene alle cure.
La questione è comunque allarmante visto che si tratta di un altro caso di recupero di tartarughe in evidente difficoltà di salute. Nelle scorse settimane infatti la Fondazione Cetacea, che gestisce l’Ospedale delle Tartarughe a Riccione, aveva lanciato un sos.
Questo fenomeno prosegue da giugno e sono già oltre 25 tartarughe recuperate in queste condizioni critiche solo nel tratto di intervento da Fondazione Cetacea. Anche l’Istria ha segnalato una problematica simile. Nel 2009 ci fu un caso simile con ben 174 tartarughine spiaggiate in queste condizioni. A memoria pare che proprio in quell’anno sia stato attivato il rigassificatore di Porto Viro.