Salvata tartaruga di due anni in fin di vita

Una buona notizia, anche se fino a un certo punto, arricchisce la giornata di ferragosto. A Valverde, nei pressi del bagno Birimbao, un bagnante ha avvistato e recuperato una tartaruga Caretta caretta in evidente difficoltà. Era in acqua a circa 50 metri dalla battigia quando l’ha consegnata al personale del salvataggio che ha fatto partire la macchina dei soccorsi. In meno di un’ora Fondazione Cetacea di Riccione l’ha recuperata e ha dato il via al trattamento per salvarla.