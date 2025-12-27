SIULP in agitazione: carenza di personale e possibile blocco dei servizi

La situazione è peggiorata drasticamente nel mese di dicembre, quando numerosi agenti della Questura di Forlì e del Commissariato di Cesena sono stati inviati temporaneamente a Roma. Una scelta che ha ridotto il controllo del territorio ai minimi termini, rendendo difficile garantire persino una sola Volante per turno.

Di fronte a quella che viene definita una vera e propria emergenza sicurezza, il SIULP è pronto a bloccare le attività non obbligatorie dei poliziotti. Tra le prime azioni annunciate ci sono la convocazione del tavolo di confronto con il Questore di Forlì-Cesena, dottor Claudio Mastromattei, per revocare tutti gli orari in deroga utilizzati nei servizi di ordine pubblico, oltre al blocco della reperibilità e dello straordinario programmato.

“Così si arriverà al collasso della sicurezza in provincia – avverte Galeotti – e la responsabilità non sarà del SIULP, ma dell’indifferenza delle Istituzioni verso un territorio in cui reati e percezione di insicurezza sono in costante aumento”.