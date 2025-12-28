 Skip to main content
Notizie

Addio cellulare: a Cesenatico nasce il concorso fotografico per piccoli creativi

Alessandro Mazza28 Dicembre 2025
concorso bambini

Creatività in un concorso… senza cellulare

Riscoprire il piacere del gioco, della manualità e della fantasia, lasciando per un attimo da parte schermi e tastiere. È questa la sfida lanciata dall’Associazione “Quelli di Sala del 2° Circolo Didattico APS“, che invita i piccoli cittadini di Cesenatico a partecipare al concorso fotografico dal titolo emblematico: “Non m’annoio”.

La sfida: creatività “offline”

Il concorso è rivolto a tutti i bambini di età compresa tra i 5 e i 10 anni. L’obiettivo è semplice ma profondo: immortalare in uno scatto la propria visione del divertimento senza l’ausilio della tecnologia. Che sia un castello di sabbia, un disegno, un gioco di società o un’avventura all’aria aperta, ciò che conta è dimostrare come la fantasia possa sconfiggere la noia senza bisogno di uno smartphone.

L’iniziativa nasce proprio per valorizzare quelle attività “analogiche” che stimolano l’ingegno e la socialità, offrendo ai più piccoli l’occasione di diventare protagonisti attraverso la propria inventiva.

Unisciti al canale WhatsappUnisciti al canale Telegram

Come partecipare

Partecipare è facilissimo. I genitori possono inviare la foto creativa dei propri figli scegliendo una di queste due modalità:

Via e-mail: scrivendo a associazionedisala@gmail.com

Via WhatsApp: inviando lo scatto al numero 334 6658067

Il voto corre sui social

Tutte le immagini ricevute saranno pubblicate sulla pagina Facebook dell’Associazione a partire dal 6 gennaio. Per garantire la massima sicurezza e il rispetto della privacy, l’Associazione provvederà a oscurare i volti dei bambini prima della pubblicazione.

Da quel momento, scatterà la “corsa al like“: la comunità avrà tempo fino al 15 gennaio per votare gli scatti più originali. Le due fotografie che otterranno il maggior gradimento del pubblico si aggiudicheranno premi pensati per le famiglie: un buono spesa Famila e un buono libri Mondadori.

L’invito è aperto: bambini e genitori di Cesenatico, è ora di dare spazio alla fantasia. La sfida alla noia è ufficialmente aperta!

Tags:

Alessandro Mazza

Alessandro Mazza

Mi piace farmi gli affaracci vostri!

Leave a Reply

Share