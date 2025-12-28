Addio cellulare: a Cesenatico nasce il concorso fotografico per piccoli creativi

Creatività in un concorso… senza cellulare

Riscoprire il piacere del gioco, della manualità e della fantasia, lasciando per un attimo da parte schermi e tastiere. È questa la sfida lanciata dall’Associazione “Quelli di Sala del 2° Circolo Didattico APS“, che invita i piccoli cittadini di Cesenatico a partecipare al concorso fotografico dal titolo emblematico: “Non m’annoio”.

La sfida: creatività “offline”

Il concorso è rivolto a tutti i bambini di età compresa tra i 5 e i 10 anni. L’obiettivo è semplice ma profondo: immortalare in uno scatto la propria visione del divertimento senza l’ausilio della tecnologia. Che sia un castello di sabbia, un disegno, un gioco di società o un’avventura all’aria aperta, ciò che conta è dimostrare come la fantasia possa sconfiggere la noia senza bisogno di uno smartphone.

L’iniziativa nasce proprio per valorizzare quelle attività “analogiche” che stimolano l’ingegno e la socialità, offrendo ai più piccoli l’occasione di diventare protagonisti attraverso la propria inventiva.