Capodanno in Romagna: gli appuntamenti

A Rimini e dintorni…

– Dal 29 dicembre al 1° gennaio, Rimini accoglie il nuovo anno con una maratona di eventi. Si parte il 29 dicembre con il concerto di Edoardo Bennato che farà ballare tutti con il suo “Sono Solo Canzonette Tour 2025”. Il 30 dicembre sarà la volta di Francesca Michielin: la cantautrice farà emozionare il pubblico con le sue note che vanno dal pop all’indi. Il 31 dicembre Rimini diventa una maxi pista da ballo a cielo aperto in attesa dello scoccare della mezzanotte quando i fuochi d’artificio in piazzale Kennedy e l’incendio al Castello indicheranno l’inizio del nuovo anno. A traghettare il pubblico nel 2026 ci saranno la simpatia e l’energia di Roberta Lanfranchi, voce di RDS 100% GRANDI SUCCESSI, e il coinvolgente Discoradio Party firmato da Matteo Epis, Valentina Guidi ed Edo Munari (dalle 23:30 all’01:00).

La musica si diffonderà nei luoghi della cultura come onde concentriche: la Rimini Electrique sarà protagonista di un’esplosione di energia e divertimento che farà vibrare l’Ala Moderna del Museo della Città con il suo collettivo di deejay; il Rimini Jazz Club in perfetto stile Cotton Club torna nella Sala Ressi del Teatro Galli per iniziare l’anno immersi nella magia e nel fascino degli anni ’30 fra scintillii e balli sfrenati; le note e le danze latine con la musica dal vivo del gruppo Septeto Guarachando con Grancaribe Rimini e dj set con Rafael Nunez al Teatro degli Atti; la musica classica con il Brindisi d’arte in musica a cura di Rimini Classica al Museo della Città, i più grandi successi del pop in versione acustica risuoneranno fra i mosaici della Domus del chirurgo con Michele Tani (voce e pianoforte) e Alessandro Pagliarani (sax) mentre i surreali e unici ritratti di Enrico De Luigi immortaleranno una notte memorabile nelle sale del Palazzo del Fulgor. In cineteca, alla Gambalunga, Rimini rende omaggio al fotografo Marco Pesaresi con la proiezione di “Il granchio nudo”, un documentario che ne ripercorre la vita e la carriera attraverso testimonianze, mentre ai Palazzi d’arte viene prorogata al 6 gennaio la mostra ‘Rimini Proibita. Le parole di Pier Vittorio Tondelli nelle immagini di Marco Pesaresi”. Teatro Galli, Domus, Palazzi d’arte e Museo della città, Palazzo del Fulgor e cortile della Biblioteca saranno aperti con ingresso gratuito dalle 21 fino alle 2 di notte per accogliere i viandanti del Capodanno della cultura. Grande novità di quest’anno: il liscio, dopo il grande successo di quest’estate, tornerà protagonista in piazzale Kennedy per la prima volta il 31 dicembre con la Liscio Street Parade’New Year edition’ che trasformerà il Belvedere affacciato sul mare in una grande balera a cielo aperto con protagoniste tre Orchestre dai giovani ai ‘big’ con Santa Balera, Alluvionati del Liscio e la rockstar del liscio Roberta Cappelletti con la sua la grande orchestra. Il 1° gennaio sarà nel segno della cultura: alle 17.30 il Teatro Amintore Galli di Rimini inaugura il nuovo anno con Aida di Giuseppe Verdi, proposta in forma integrale e con un cast internazionale. L’opera sarà in replica sabato 3 gennaio alle 20.30 e domenica 4 gennaio alle 17.30.

Riccione accende il suo Capodanno già il 30 dicembre con il concerto dei The Kolors, preludio alla lunga notte del 31 in piazzale Ceccarini. Qui si sviluppa la Discoteca Romantica, che unisce musica, performer e visual. Alle 22, la festa di San Silvestro prende ufficialmente il via in collaborazione con Aquafan, dando inizio a una notte di musica e divertimento, sottolineando ancora una volta il legame con i luoghi iconici della scena nazionale. Dalle 23 saliranno in consolle i dj di “Nostalgia 90”, pronti a far rivivere al pubblico le emozioni e l’energia di un decennio indimenticabile. Un dj set esplosivo trasporterà tutti nel cuore degli anni ’90, tra musica, vocalist, ballerine, performer ed effetti speciali, in un’ambientazione dal sapore nostalgico che farà tornare indietro nel tempo. Dall’una alle tre, la notte proseguirà con “Oltre la Nostalgia, l’evoluzione del suono”, un set che vedrà protagonisti due vere leggende della scena dance, Max Monti e Claudio Coveri.

A Cattolica, l’atmosfera luminosa del Bosco di Luce fa da scenografia a un Capodanno da non perdere. Dalle ore 17 alle ore 2, la città si animerà con radio show e dj-set diffuso, in collaborazione con Radio Bruno, Radio Sabbia e Radio Gamma, per un pomeriggio e una serata di musica, divertimento e atmosfera festosa.In Piazza Roosevelt il concerto live di JJ Vianello & Gli Intoccabili vivacizzerà la serata con un sound travolgente, tra ritmo e grandi emozioni, facendo danzare la piazza fino allo scoccare della mezzanotte e oltre.

La festa si muove anche lungo viale Paolo Guidi con il Capodanno Diffuso di Bellaria-Igea Marina, che riporta in strada musica dal vivo, dj set e performance dedicate ai più piccoli. La serata prenderà il via con il Capodanno dei Bambini, presso il Punto Spettacolo del Christmas Space in Piazza Matteotti. Dalle ore 23.00, spazio alla musica dal vivo con i concerti di Mirko Casadei POPular Folk Orchestra, Ridillo, Radio LatteMiele & La La Band, DJ Space Invaders & Franky Party Vocalist

A Misano Adriatico spazio al “Capodanno sul ghiaccio” in piazza Repubblica, Pennabilli propone un Capodanno dal sapore tradizionale, con la piazza illuminata dal Grande Braciere, mentre a Verucchio la festa si anima con la musica di Filippo Malatesta e un dj set revival anni ’80/2000.