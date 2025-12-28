Capodanno in Romagna: gli appuntamenti

Manca poco alla notte più attesa dell’anno: il countdown è in Romagna! Di seguito gli appuntamenti in Romagna.
A Rimini e dintorni…
– Dal 29 dicembre al 1° gennaio, Rimini accoglie il nuovo anno con una maratona di eventi. Si parte il 29 dicembre con il concerto di Edoardo Bennato che farà ballare tutti con il suo “Sono Solo Canzonette Tour 2025”. Il 30 dicembre sarà la volta di Francesca Michielin: la cantautrice farà emozionare il pubblico con le sue note che vanno dal pop all’indi. Il 31 dicembre Rimini diventa una maxi pista da ballo a cielo aperto in attesa dello scoccare della mezzanotte quando i fuochi d’artificio in piazzale Kennedy e l’incendio al Castello indicheranno l’inizio del nuovo anno. A traghettare il pubblico nel 2026 ci saranno la simpatia e l’energia di Roberta Lanfranchi, voce di RDS 100% GRANDI SUCCESSI, e il coinvolgente Discoradio Party firmato da Matteo Epis, Valentina Guidi ed Edo Munari (dalle 23:30 all’01:00).
La musica si diffonderà nei luoghi della cultura come onde concentriche: la Rimini Electrique sarà protagonista di un’esplosione di energia e divertimento che farà vibrare l’Ala Moderna del Museo della Città con il suo collettivo di deejay; il Rimini Jazz Club in perfetto stile Cotton Club torna nella Sala Ressi del Teatro Galli per iniziare l’anno immersi nella magia e nel fascino degli anni ’30 fra scintillii e balli sfrenati; le note e le danze latine con la musica dal vivo del gruppo Septeto Guarachando con Grancaribe Rimini e dj set con Rafael Nunez al Teatro degli Atti; la musica classica con il Brindisi d’arte in musica a cura di Rimini Classica al Museo della Città, i più grandi successi del pop in versione acustica risuoneranno fra i mosaici della Domus del chirurgo con Michele Tani (voce e pianoforte) e Alessandro Pagliarani (sax) mentre i surreali e unici ritratti di Enrico De Luigi immortaleranno una notte memorabile nelle sale del Palazzo del Fulgor. In cineteca, alla Gambalunga, Rimini rende omaggio al fotografo Marco Pesaresi con la proiezione di “Il granchio nudo”, un documentario che ne ripercorre la vita e la carriera attraverso testimonianze, mentre ai Palazzi d’arte viene prorogata al 6 gennaio la mostra ‘Rimini Proibita. Le parole di Pier Vittorio Tondelli nelle immagini di Marco Pesaresi”. Teatro Galli, Domus, Palazzi d’arte e Museo della città, Palazzo del Fulgor e cortile della Biblioteca saranno aperti con ingresso gratuito dalle 21 fino alle 2 di notte per accogliere i viandanti del Capodanno della cultura. Grande novità di quest’anno: il liscio, dopo il grande successo di quest’estate, tornerà protagonista in piazzale Kennedy per la prima volta il 31 dicembre con la Liscio Street Parade’New Year edition’ che trasformerà il Belvedere affacciato sul mare in una grande balera a cielo aperto con protagoniste tre Orchestre dai giovani ai ‘big’ con Santa Balera, Alluvionati del Liscio e la rockstar del liscio Roberta Cappelletti con la sua la grande orchestra. Il 1° gennaio sarà nel segno della cultura: alle 17.30 il Teatro Amintore Galli di Rimini inaugura il nuovo anno con Aida di Giuseppe Verdi, proposta in forma integrale e con un cast internazionale. L’opera sarà in replica sabato 3 gennaio alle 20.30 e domenica 4 gennaio alle 17.30.
Riccione accende il suo Capodanno già il 30 dicembre con il concerto dei The Kolors, preludio alla lunga notte del 31 in piazzale Ceccarini. Qui si sviluppa la Discoteca Romantica, che unisce musica, performer e visual. Alle 22, la festa di San Silvestro prende ufficialmente il via in collaborazione con Aquafan, dando inizio a una notte di musica e divertimento, sottolineando ancora una volta il legame con i luoghi iconici della scena nazionale. Dalle 23 saliranno in consolle i dj di “Nostalgia 90”, pronti a far rivivere al pubblico le emozioni e l’energia di un decennio indimenticabile. Un dj set esplosivo trasporterà tutti nel cuore degli anni ’90, tra musica, vocalist, ballerine, performer ed effetti speciali, in un’ambientazione dal sapore nostalgico che farà tornare indietro nel tempo. Dall’una alle tre, la notte proseguirà con “Oltre la Nostalgia, l’evoluzione del suono”, un set che vedrà protagonisti due vere leggende della scena dance, Max Monti e Claudio Coveri.
A Cattolica, l’atmosfera luminosa del Bosco di Luce fa da scenografia a un Capodanno da non perdere. Dalle ore 17 alle ore 2, la città si animerà con radio show e dj-set diffuso, in collaborazione con Radio Bruno, Radio Sabbia e Radio Gamma, per un pomeriggio e una serata di musica, divertimento e atmosfera festosa.In Piazza Roosevelt il concerto live di JJ Vianello & Gli Intoccabili vivacizzerà la serata con un sound travolgente, tra ritmo e grandi emozioni, facendo danzare la piazza fino allo scoccare della mezzanotte e oltre.
La festa si muove anche lungo viale Paolo Guidi con il Capodanno Diffuso di Bellaria-Igea Marina, che riporta in strada musica dal vivo, dj set e performance dedicate ai più piccoli. La serata prenderà il via con il Capodanno dei Bambini, presso il Punto Spettacolo del Christmas Space in Piazza Matteotti. Dalle ore 23.00, spazio alla musica dal vivo con i concerti di Mirko Casadei POPular Folk Orchestra, Ridillo, Radio LatteMiele & La La Band, DJ Space Invaders & Franky Party Vocalist
A Misano Adriatico spazio al “Capodanno sul ghiaccio” in piazza Repubblica, Pennabilli propone un Capodanno dal sapore tradizionale, con la piazza illuminata dal Grande Braciere, mentre a Verucchio la festa si anima con la musica di Filippo Malatesta e un dj set revival anni ’80/2000.
A Forlì-Cesena e dintorni…
San Mauro Mare si parte il 29 dicembre con il “Capodanno dei bambini” in compagnia di Bimbobell.
Festa grande, il 31 dicembre, sul porto canale di Cesenatico, dove torna l’appuntamento con i Moka Club. La loro esibizione in Piazza Ciceruacchio anticipa il brindisi di mezzanotte. Dopo il brindisi di mezzanotte, la festa continuerà con il dj set di Radio Studio Delta, che trasformerà la piazza in una grande pista da ballo sotto un cielo di luci, tra ritmo e allegria per accogliere il nuovo anno nel modo migliore. Oltre alla musica e all’intrattenimento, il Capodanno a Cesenatico è l’occasione perfetta per immergersi nella magia del Natale sul porto canale, con il celebre Presepe della Marineria.
A Cesena si balla e si canta in compagnia dei JOEDIBRUTTO e il dj set di Radio Studio Delta.
Bertinoro saluta il nuovo anno nel segno della risata con il Max Paiella Show, mentre a Sarsina la notte del 31 dicembre si accende con il concerto dei JBEES.
Piazza Saffi sarà il cuore del Capodanno 2026 a Forlì, con un grande evento gratuito organizzato dal Comune in collaborazione con EMA 70 Eventi & Service. Mercoledì 31 dicembre la piazza si trasformerà in una discoteca a cielo aperto pronta ad accogliere cittadini e visitatori. Sul palco ci sarà Fabrizio Ferrari, speaker e DJ di RTL 102.5, insieme ai suoi ballerini, per un dj set energico che coinvolgerà il pubblico fino al conto alla rovescia… e continuerà a far ballare anche dopo la mezzanotte.
Come ormai da tradizione Gatteo il 1° gennaio propone un pomeriggio all’insegna dell’allegria e del divertimento, per continuare a scambiarsi gli auguri, a ballare e a brindare al nuovo anno. Sul palco allestito in piazza Vesi aprono le danze Moreno Il Biondo & Friends. Con Moreno Conficconi saliranno sul palco Luca Bergamini e Novella Vandi, Andrea Barbanera e Pamela Antolini, Mauro Ferrara, Roberta Cappelletti e Fiorenzo Tassinari. Sarà poi la volta degli HOOP, tribute band dei Pooh, un viaggio nella musica che ci fa sognare grazie ai più amati brani di sempre. A seguire tante risate con Duilio Pizzocchi, musica e balli sfrenati con i Revolution Live Band. Giochi per bambini e stand gastronomici.
Per un Capodanno diverso dal solito, la Cooperativa Inquiete organizza per il 31 dicembre la tradizionale Ciaspolata di Mezzanotte al Passo della Calla, nel Parco delle Foreste Casentinesi. L’escursione, con partenza alle 21.30, condurrà i partecipanti sul crinale della Burraia fino al Monte Falco, la vetta più alta del Parco, per salutare l’arrivo del nuovo anno con un brindisi di mezzanotte a base di spumante e panettone. L’iniziativa, della durata di circa quattro ore, è adatta a tutti con un minimo di abitudine al cammino e si svolgerà anche in assenza di neve. La partecipazione è a numero limitato e su prenotazione.
A Ravenna e dintorni…
L’energia coinvolgente di Christmas Soul torna a Ravenna per festeggiare l’arrivo del nuovo anno in grande, con quattro concerti in programma lunedì 29, martedì 30 e mercoledì 31 dicembre in piazza del Popolo, giovedì 1 gennaio 2026 al Teatro Dante Alighieri. La notte di San Silvestro, la piazza si accenderà con la Soul of Gospel Revue dei God’s Angels, guidata da Knagui, artista della Pennsylvania e allievo della leggendaria Twinkie Clark. Il concerto mescolerà gospel, soul, funk e jazz, trasformando la piazza in una grande celebrazione collettiva. Artisti internazionali da vari paesi del mondo renderanno più magiche le feste natalizie di Ravenna, portando sul palco il lato più spirituale e profondo della black music. Ritmi e armonie molto vicini a soul, blues, R&B e funk, una musica coinvolgente per tutti e in grado di cogliere e comunicare il senso e l’intimo spirito del Natale.
Il centro storico di Faenza si prepara ad un Capodanno Rock indimenticabile, nella suggestiva cornice di piazza Martiri della Libertà, a partire dalle 21.30. La serata sarà animata dalla band faentina Mystic Doll, che porterà sul palco la potenza vocale di Barbara Bandini. Con il loro vivace repertorio di cover rock e pop reinterpretate in chiave alternativa, saranno loro a dare il ritmo alla serata, promettendo energia e emozioni. A mezzanotte, l’arrivo del nuovo anno sarà salutato come da tradizione con un brindisi che include spumante e panettone per tutti i partecipanti.
L’atmosfera di festa continua a Cervia ai piedi del grande albero di Natale nella Piazza Garibaldi, dove la serata di Capodanno si anima con la musica dei Brillanti Sparsi. Nell’area Torre San Michele, invece, con Viaggio Cosmico uno spettacolo dove musica ed energia trasformeranno la notte del 31 dicembre in un viaggio oltre i confini della realtà. Alle 23 si accende la festa con un travolgente dj set, per scaldare la città e far pulsare l’attesa. Dopo mezzanotte, il cielo si apre per uno show straordinario che unisce danza aerea, poesia, trampolieri e un sistema solare luminoso che prende vita davanti agli occhi del pubblico.
A Ferrara e dintorni…
Il litorale ferrarese si unisce ai festeggiamenti con Comacchio, dove piazza Trepponti accoglie una serata scandita da musica, animazione e luci che si specchiano nei canali della città. Dj, animatori e ballerine si alterneranno sulla coreografica scalinata del Trepponti, coordinati dalla direzione artistica del DJ Roberto Stoppa. Sullo sfondo, spettacolari giochi di luce, fontane fredde luminose, candele romane, sparkles, cascate di scintille. Come da tradizione, lo spettacolo di fuochi d’artificio piro-musicali incanterà il pubblico con un’esplosione di colori e luci, accompagnata dalla colonna sonora che risuonerà lungo le sponde del fiume. Lo spettacolo avrà una durata di circa 15 minuti e celebrerà l’ingresso nel nuovo anno con un’energia travolgente.
Chiude il cerchio delle celebrazioni la città di Ferrara, che ogni anno propone uno spettacolo da non perdere. L’Incendio del Castello Estense torna ad avvolgere la fortezza con un gioco pirotecnico che rende il monumento un’enorme scultura luminosa. E nell’attesa della mezzanotte, un intrattenimento musicale con dj set animerà la festa di piazza.
Tutti gli eventi, le esperienze e le proposte del periodo natalizio e di fine anno saranno raccolti sul portale dedicato www.capodannoromagna.it