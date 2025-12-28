Let it snow: la mostra d’arte di Tribu a Trento

Martedì 16 dicembre a Trento all’interno della galleria d’arte Cellar Contemporary (via San Martino, 52 Trento, www.cellarcontemporary.com), è stata inaugurata alla presenza dell’autore Let it Snow, mostra personale del cesenaticense Simone “TRIBU” Tribuiani; l’esposizione sarà disponibile sino al 31 marzo 2026.

L’artista si è mosso rispettando il filo logico che lega le sue opere a un preciso percorso emozionale. La ricerca dell’impatto emotivo che contraddistingue la produzione artistica del pittore ha condotto Tribuiani a perfezionare un omaggio alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Tele che celebrano non solo il gesto atletico dei campioni del passato ma che anticipano le performance dei futuri olimpionici.

Simone, come sempre, parte da una considerazione: “Ho inserito nel ‘frullatore’, in ossequio a una metafora che mi piace spesso citare – sono le parole di Tribuiani – tutte le immagini, i ricordi e le emozioni carpite da appassionati in questi anni. I valori degli sport in quota diventano un racconto per immagini, una sorta di mosaico che celebra l’impresa atletica e l’appagante fatica della sfida a se stessi, prima che alla montagna. Credo che un racconto che prenda spunti da linguaggi diversi, da media diversi, possa interessare un pubblico allargato in cerca di emozione condivise”.