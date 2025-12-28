Let it snow: la mostra d’arte di Tribu a Trento

Martedì 16 dicembre a Trento all’interno della galleria d’arte Cellar Contemporary (via San Martino, 52 Trento, www.cellarcontemporary.com), è stata inaugurata alla presenza dell’autore Let it Snow, mostra personale del cesenaticense Simone “TRIBU” Tribuiani; l’esposizione sarà disponibile sino al 31 marzo 2026.
L’artista si è mosso rispettando il filo logico che lega le sue opere a un preciso percorso emozionale. La ricerca dell’impatto emotivo che contraddistingue la produzione artistica del pittore ha condotto Tribuiani a perfezionare un omaggio alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Tele che celebrano non solo il gesto atletico dei campioni del passato ma che anticipano le performance dei futuri olimpionici.
Simone, come sempre, parte da una considerazione: “Ho inserito nel ‘frullatore’, in ossequio a una metafora che mi piace spesso citare – sono le parole di Tribuiani – tutte le immagini, i ricordi e le emozioni carpite da appassionati in questi anni. I valori degli sport in quota diventano un racconto per immagini, una sorta di mosaico che celebra l’impresa atletica e l’appagante fatica della sfida a se stessi, prima che alla montagna. Credo che un racconto che prenda spunti da linguaggi diversi, da media diversi, possa interessare un pubblico allargato in cerca di emozione condivise”.
Le numerose tele pittoriche, di piccolo formato, sono state realizzate appositamente per Let it Snow. All’interno degli spazi espositivi della Gallera Cellar Contemporary, Tribuiani ha allestito un’installazione d’artista ispirata alla tecnica dello sci estremo. Le Dolomiti incontrano l’Adriatico nella sensibilità del pittore che più di altri ha saputo catturare i sogni, le speranze, le fatiche, non solo degli atleti impegnati nelle discipline alpine ma anche dei numerosi appassionati degli sport in quota.