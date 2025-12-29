Marcia per la Pace a Cesena con un messaggio per la Palestina

Giovedì primo gennaio 2026 si celebrano la 59esima giornata mondiale della Pace e la solennità di Maria Santissima, Madre di Dio. Come di consueto e come da tradizione nella stessa giornata si terrà a Cesena, come in numerose altre città, la Marcia della Pace, promossa dalla Diocesi. Alle 15 il ritrovo sarà presso il piazzale antistante la chiesa di San Domenico. La partenza è prevista alle 15,15.

Il corteo per il centro

Il corteo si snoderà lungo viale Mazzoni e le vie Pio Battistini, fratelli Rosselli, Cesare Battisti e corso Giuseppe Mazzini fino a piazza Giovanni Paolo II per poi entrare in Cattedrale dove è prevista una testimonianza sul tema della giornata “La pace sia con tutti voi: verso una pace disarmata e disarmante”.