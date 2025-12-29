Mare d’inverno, la spiaggia di Cesenatico oltre la duna

Mare d’inverno e l’atmosfera mistica che tutti dovrebbero vivere
Dove l’estate era un mosaico di ombrelloni e grida, ora regna il dominio del vento e della duna. La spiaggia di Cesenatico si sveste di colori per indossare le sfumature della perla e del ferro, un deserto bagnato che profuma di libertà e di tempesta.
Il mare d’inverno non accarezza, interroga. Le sue onde portano a riva i segreti dell’abisso: tronchi sbiancati dal sale come ossa di giganti, conchiglie intatte che nessuno calpesta e quella schiuma densa che la bora disperde nell’aria.
I passi affondano nella sabbia umida e compatta, mentre all’orizzonte i capanni da pesca si stagliano come sentinelle nel grigio assoluto. Non c’è confine oggi tra il mare e il cielo: è un unico specchio dove l’anima ritrova il suo centro, lontano dal rumore, nel battito lento della marea.
È la riviera romagnola che non ti aspetti, quella che non cerca sguardi, ma offre rifugio. Una passeggiata lungo il bagnasciuga gelato è una preghiera laica, un ritorno all’essenziale, dove ogni granello di sabbia racconta che il mare, anche quando è freddo, non smette mai di cullare.