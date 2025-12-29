Mare d’inverno, la spiaggia di Cesenatico oltre la duna

I passi affondano nella sabbia umida e compatta, mentre all’orizzonte i capanni da pesca si stagliano come sentinelle nel grigio assoluto. Non c’è confine oggi tra il mare e il cielo: è un unico specchio dove l’anima ritrova il suo centro, lontano dal rumore, nel battito lento della marea.

È la riviera romagnola che non ti aspetti, quella che non cerca sguardi, ma offre rifugio. Una passeggiata lungo il bagnasciuga gelato è una preghiera laica, un ritorno all’essenziale, dove ogni granello di sabbia racconta che il mare, anche quando è freddo, non smette mai di cullare.