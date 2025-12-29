Meteo di capodanno: torna la nebbia in pianura. Temperature in calo

Il meteo di Capodanno in regione
Cielo nuvoloso al mattino, ma ampie schiarite nel pomeriggio. Attenzione alla visibilità ridotta durante la notte per banchi di nebbia e foschie dense soprattutto nella parte centrale e occidentale della Regione.
Il quadro meteorologico delle prossime ore delinea una giornata caratterizzata da una spiccata variabilità per capodanno. Dopo un inizio di giornata all’insegna dell’instabilità, si attende un miglioramento pomeridiano, che lascerà però spazio a fenomeni tipicamente invernali nelle ore notturne.
Il dettaglio del tempo: dalle nuvole alla nebbia
La mattinata si aprirà con un cielo irregolarmente nuvoloso su gran parte del territorio. Tuttavia, la tendenza volge verso un progressivo diradamento della copertura nuvolosa a partire dal pomeriggio.
Il vero elemento di attenzione riguarda le ore serali e notturne: è previsto un calo della visibilità sulla pianura centrale e occidentale. La formazione di foschie localmente dense e banchi di nebbia potrebbe rendere difficoltosa la circolazione stradale, specialmente nelle aree rurali e nei tratti autostradali.
Temperature e rischio gelate
Le temperature minime subiranno un lieve aumento, ma resteranno vicine allo zero:
Pianura centrale e occidentale: valori tra -1°C e 0°C.
Costa: clima più mite con minime tra 2°C e 5°C.
Massime: stazionarie, comprese tra 6°C e 8°C.
Allerta Gelo: Nelle prime ore della giornata si segnala la possibilità di locali gelate nelle aree di pianura e nelle vallate. Si raccomanda massima prudenza alla guida.
Venti e condizioni del mare
La situazione dei venti vedrà un’attenuazione nel corso della giornata:
Mattino: Venti moderati provenienti dai quadranti orientali.
Pomeriggio: Ventilazione in calo, con regimi deboli e direzione variabile.
Per quanto riguarda lo stato del mare, è previsto molto mosso nelle prime ore, con un moto ondoso in progressiva diminuzione nel corso della giornata.