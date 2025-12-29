Meteo di capodanno: torna la nebbia in pianura. Temperature in calo

Il meteo di Capodanno in regione

Cielo nuvoloso al mattino, ma ampie schiarite nel pomeriggio. Attenzione alla visibilità ridotta durante la notte per banchi di nebbia e foschie dense soprattutto nella parte centrale e occidentale della Regione.

Il quadro meteorologico delle prossime ore delinea una giornata caratterizzata da una spiccata variabilità per capodanno. Dopo un inizio di giornata all’insegna dell’instabilità, si attende un miglioramento pomeridiano, che lascerà però spazio a fenomeni tipicamente invernali nelle ore notturne.

Il dettaglio del tempo: dalle nuvole alla nebbia

La mattinata si aprirà con un cielo irregolarmente nuvoloso su gran parte del territorio. Tuttavia, la tendenza volge verso un progressivo diradamento della copertura nuvolosa a partire dal pomeriggio.

Il vero elemento di attenzione riguarda le ore serali e notturne: è previsto un calo della visibilità sulla pianura centrale e occidentale. La formazione di foschie localmente dense e banchi di nebbia potrebbe rendere difficoltosa la circolazione stradale, specialmente nelle aree rurali e nei tratti autostradali.