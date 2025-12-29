 Skip to main content
Referendum giustizia, Legambiente aderisce al comitato per il “no”

Alessandro Mazza29 Dicembre 2025
tribunale referendum

Legambiente aderisce al Comitato “Società Civile per il no al Referendum costituzionale”, costituito il 20 dicembre a livello nazionale

Appello di Legambiente. “Con il Referendum della prossima primavera non si voterà in realtà né sulla separazione delle carriere dei magistrati, già separate dalla legge Cartabia 71/2022, né sulla riforma dei servizi della giustizia. L’unico obiettivo del governo – si legge – è infatti quello di indebolire il controllo di legalità sulle scelte di chi esercita il potere, andando a colpire il sistema di indipendenza della magistratura come istituito dalla Costituzione”.

Il referendum e appello

“Alle urne della prossima primavera si gioca una partita decisiva per fermare il disegno che mira a sovvertire la Costituzione e la nostra Repubblica parlamentare, trasformandola in una Repubblica autoritaria sul modello ungherese. Firmare serve davvero – sottolinea la nota – la maggioranza voleva anticipare il voto al 1° marzo”.

“Grazie alla raccolta firme questo non sarà possibile e si guadagnerà più tempo per informare i cittadini. Più firme significano:

– più tempo per capire la legge

– più informazione

– spazi informativi in TV per chi promuove il referendum

Bastano pochi minuti per firmare e invitare anche altri a farlo.

Firma qui a questo link“.

