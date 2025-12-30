Basket, oltre 800 atleti al torneo Presepe della Marineria

Basket, tra sport e turismo un altro successo per l’Eurocamp

Sono oltre 800 i partecipanti alla diciottesima edizione del Torneo “Presepe della Marineria” di basket, organizzato da Eurocamp Cesenatico, che si chiude nella giornata odierna.

Organizzato in collaborazione con Basket CerviaCesenatico, il torneo ha portato a Cesenatico oltre ottocento persone tra atleti, allenatori, arbitri, ufficiali di campo e genitori: presenze turistiche significative in questo periodo della stagione. Per le partite, sono stati utilizzati i campi di Cesenatico, Cervia, Bellaria e Viserba.