Basket, oltre 800 atleti al torneo Presepe della Marineria

Alessandro Mazza30 Dicembre 2025
basket eurocamp natale presepe

Basket, tra sport e turismo un altro successo per l’Eurocamp

Sono oltre 800 i partecipanti alla diciottesima edizione del Torneo “Presepe della Marineria” di basket, organizzato da Eurocamp Cesenatico, che si chiude nella giornata odierna.

Organizzato in collaborazione con Basket CerviaCesenatico, il torneo ha portato a Cesenatico oltre ottocento persone tra atleti, allenatori, arbitri, ufficiali di campo e genitori: presenze turistiche significative in questo periodo della stagione. Per le partite, sono stati utilizzati i campi di Cesenatico, Cervia, Bellaria e Viserba.

Molte le presenze dall’estero

Le categorie giovanili presenti al torneo vanno dagli Aquilotti, cioè la quinta elementare, fino all’ under 17, sia maschili che femminili. Da sottolineare la presenza di ben 13 squadre provenienti all’estero.

Dal 3 al 6 gennaio si replica con l’analogo torneo giovanile dedicato al volley.

