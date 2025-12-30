Natale e capodanno, 60 le strutture aperte a Cesenatico

I dati del turismo

Dati che confermano l’attrattività dell’Emilia-Romagna e la tenuta di un modello di turismo diffuso, in grado di valorizzare insieme litorale, montagna e territori interni.

“I dati sulle presenze turistiche e sulle prenotazioni per queste festività sono molto positivi- commentano il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l’assessora al Turismo, Roberta Frisoni, in visita al comprensorio sciistico del Cimone (Mo)-. Ancora una volta, la nostra si conferma una regione dalle mille anime, capace di attrarre e accogliere un pubblico vasto e differenziato”.

Le strutture aperte in riviera

Nel dettaglio, in Riviera le prenotazioni hanno superato i livelli dello scorso anno, tornando ai volumi che hanno preceduto la pandemia. In tutte le località è in aumento il numero delle strutture alberghiere aperte (circa 500 a Rimini, più di 150 a Riccione, circa 60 a Cesenatico), con prenotazioni delle camere attualmente intorno all’85% per gli alberghi che offrono servizi all inclusive (pensione completa e veglione) e al 60% per i bed&breakfast. Le prenotazioni sono partite prima rispetto al 2024 e potrebbero aumentare ancora nei prossimi giorni, con le decisioni dell’ultimo minuto. Nei bed&breakfast la permanenza media è di due notti, mentre negli hotel all inclusive si arriva a soggiorni di quattro o cinque giorni.