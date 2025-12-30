Carabinieri, 7 denunce e 3 segnalazioni per droga

Controlli straordinari
Nei giorni scorsi, i carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, con l’impiego dei militari del Nucleo Operativo Radiomobile e delle Stazioni dipendenti, svolto prioritariamente in orario serale e notturno, finalizzato alla prevenzione dei reati in genere, al controllo della circolazione stradale e delle condotte di guida pericolose nonché al contrastato dei reati in materia di sostanze stupefacenti.
Sette denunce:
I controlli, attuati nelle aree del territorio ritenute di maggiore interesse operativo e lungo le arterie stradali più frequentate, si sono conclusi con la denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì di sette persone, in particolare:
- un automobilista per “rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per la guida sotto l’effetto di stupefacenti” poiché, sottoposto a controllo stradale, si è rifiutato di sottoporsi al test rapido antidroga non invasivo nonché agli accertamenti medici preso una struttura ospedaliera. La patente di guida è stata ritirata per la successiva sospensione da parte della Prefettura e il veicolo affidato a persona idonea alla guida;
- tre uomini per concorso nel reato di “detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti” poiché, nel corso di un controllo stradale, sono stati trovati in possesso di circa 13 grammi di cocaina, occultati nell’abitacolo della loro autovettura;
- un giovane per “porto di armi od oggetti atti ad offendere”, poiché trovato in possesso di un pugnale e di un coltello con lama di medie dimensioni, che sono stati sottoposti a sequestro penale;
- due cittadini stranieri, il primo per “mancata esibizione di documenti di identità” ed il secondo “per essersi trattenuto irregolarmente sul territorio nazionale”. Quest’ultimo, che è risultato privo di qualsiasi titolo di soggiorno, al termine delle formalità connesse con la sua corretta identificazione, è stato avviato presso il competente ufficio stranieri al fine di regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale.
Nel corso del medesimo servizio, i carabinieri hanno altresì segnalato alla Prefettura di Forlì-Cesena tre giovani quali assuntori di sostanze stupefacenti poiché, sottoposti a controllo, sono stati trovati in possesso di circa diversi grammi di hashish ed uno spinello, che sono stati sottoposti a sequestro amministrativo.