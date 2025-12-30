 Skip to main content
Notizie

Cesenatico, terminata la ciclabile di via Manin: apertura a metà gennaio

Giulia Zannetti30 Dicembre 2025
ciclabile

I lavori:

Sono terminati i lavori per la realizzazione del percorso pedonale di 250 metri in via Manin, un tratto pensato per agevolare il raggiungimento in bicicletta di alcune abitazioni e attività commerciali a ridosso della ferrovia. A breve verrà effettuato il collaudo e l’apertura è prevista per la prima metà di gennaio. Ad eseguire i lavori è stata la ditta Comer srl di Bellaria con un investimento totale previsto è di € 170.000 con € 100.000 provenienti dal bando regionale “Bike to work”. Inoltre – in accordo con i residenti – via Manin è stata completamente riasfaltata. Il tratto è molto frequentato, soprattutto nei giorni di mercato.

Matteo gozzoli

Il commento di Matteo Gozzoli

«I lavori per la ciclabile di via Manin sono terminati, e a questo punto mancano solo gli ultimi collaudi con l’apertura di questo nuovo tratto prevista per metà gennaio. Questo tratto è un passo ulteriore del grande lavoro che stiamo portando avanti in tema di mobilità sostenibile».

