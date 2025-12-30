Cesenatico, terminata la ciclabile di via Manin: apertura a metà gennaio

I lavori:

Sono terminati i lavori per la realizzazione del percorso pedonale di 250 metri in via Manin, un tratto pensato per agevolare il raggiungimento in bicicletta di alcune abitazioni e attività commerciali a ridosso della ferrovia. A breve verrà effettuato il collaudo e l’apertura è prevista per la prima metà di gennaio. Ad eseguire i lavori è stata la ditta Comer srl di Bellaria con un investimento totale previsto è di € 170.000 con € 100.000 provenienti dal bando regionale “Bike to work”. Inoltre – in accordo con i residenti – via Manin è stata completamente riasfaltata. Il tratto è molto frequentato, soprattutto nei giorni di mercato.