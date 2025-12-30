 Skip to main content
Mezzano, taglia con il flessibile l’autovelox. Caccia al nuovo “Fleximan”

Giulia Zannetti30 Dicembre 2025
strada e45

“Fleximan” in azione

Un colpo di flessibile e il palo del rilevatore di velocità è caduto in mezzo alla strada: si tratta dell’autovelox fisso di Mezzano lungo la via Reale, abbattuto nella notte tra lunedì e martedì.

La segnalazione

Ad avvisare la Polizia Locale è stato un automobilista di passaggio. La pattuglia, intervenuta sul posto, ha provveduto a fare rimuovere il supporto e il dispositivo. Contestualmente si sono avviate le indagini, finalizzate a identificare l’autore del danneggiamento.

Erano quasi due anni che non si verificavano episodi alla “Fleximan”, il termine coniato tra gennaio e febbraio 2024 per identificare le gesta dell’analogo sabotatore in azione in Veneto, che abbatté cinque velox in circa due settimane.

