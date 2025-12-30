I “big” dell’ospitalità di Cesenatico brillano nel mondo e su Tripadvisor

Ecco i premiati di Tripadvisor 2025
La Riviera Romagnola si conferma per la sua importanza nell’accoglienza italiana grazie ai prestigiosi riconoscimenti di Tripadvisor. Due realtà di Cesenatico, Club Family Hotel e Batani Select Hotels, si impongono nelle graduatorie 2025, confermandosi tra il miglior 10% delle strutture ricettive a livello mondiale.
Il modello Club Family Hotel: 12 premi su 15 strutture
La catena fondata da Andrea Falzaresi, leader nel segmento All Inclusive per famiglie, ha fatto il pieno di Traveler’s Choice 2025. I numeri parlano chiaro: su 15 hotel del gruppo, ben 12 hanno ricevuto il bollino d’eccellenza della nota piattaforma di recensioni.
Tosi Beach: al vertice della classifica per le vacanze in famiglia.
Serenissima (Cesenatico): si conferma tra le mete più amate per continuità e qualità del servizio.
Espansione territoriale: ottimi piazzamenti anche per le strutture di Milano Marittima, Cervia, Pinarella, Riccione e Rimini, a dimostrazione della scalabilità di un format vincente.
Batani Select Hotels: il lusso del Grand Hotel da Vinci
Sul fronte dell’ospitalità di alto profilo, il gruppo guidato da Paola Batani continua a dettare gli standard. Il Grand Hotel da Vinci resta una delle icone del territorio, dominando le classifiche locali per numero e freschezza delle recensioni.
Curiosità: come funzionano i premi di Tripadvisor? Google e Tripadvisor non premiano solo chi ha il voto più alto. L’algoritmo analizza tre fattori chiave: quantità, freschezza e costanza delle recensioni.