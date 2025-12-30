I “big” dell’ospitalità di Cesenatico brillano nel mondo e su Tripadvisor

Batani Select Hotels: il lusso del Grand Hotel da Vinci

Sul fronte dell’ospitalità di alto profilo, il gruppo guidato da Paola Batani continua a dettare gli standard. Il Grand Hotel da Vinci resta una delle icone del territorio, dominando le classifiche locali per numero e freschezza delle recensioni.

Curiosità: come funzionano i premi di Tripadvisor? Google e Tripadvisor non premiano solo chi ha il voto più alto. L’algoritmo analizza tre fattori chiave: quantità, freschezza e costanza delle recensioni.