Rocchio, svolta a 16 anni: dai kart alla Ligier GT4, obiettivo tricolore 2026

Gino Rocchio si prepara al debutto nel Campionato Italiano Ligier GT4 2026 dopo i successi nel karting e l’ottima prova alla Steering Wheel Award
Il talento romagnolo Gino Rocchio, tre volte campione italiano di karting, è pronto al salto definitivo nel mondo delle “ruote coperte”. A soli 16 anni, il pilota di Cesenatico ha delineato i suoi piani per la stagione motoristica 2026, puntando dritto al Campionato Italiano Ligier GT4.
Dalla Steering Wheel Award al sogno GT4
Nelle scorse settimane, Rocchio è stato protagonista assoluto della Steering Wheel Award 2026, la selezione organizzata da Wolf Racing Cars in collaborazione con ACI Sport. Sul tracciato di Bari, Gino ha dimostrato una velocità pura impressionante, risultando il più rapido in pista.
Nonostante la prestazione cronometrica, una penalizzazione regolamentare lo ha scalato al secondo posto per appena mezzo punto. Un risultato che gli ha garantito comunque un premio di 40mila euro, ma che ha soprattutto confermato la sua maturità tecnica nel passaggio dalle monoposto alle vetture Gran Turismo.
Il test a Varano: 400 cavalli per il futuro
Per prepararsi alla nuova sfida, Rocchio ha recentemente completato un supercorso di up-grade all’autodromo di Varano de’ Melegari. Al volante di una Ligier GT4 spinta da un motore Ford 3.700cc da 400 cavalli, il pilota ha ottenuto la licenza per vetture di grossa cilindrata.
“È stata la mia prima volta su un mezzo così potente,” ha dichiarato Rocchio. “Cambia tutto: l’angolo di sterzo, le dimensioni e soprattutto i trasferimenti di carico in frenata. Per essere veloci bisogna essere millimetrici nell’inserimento in curva.”
Obiettivi 2026: vincere da esordiente
Il passaggio dai kart alle “auto vere” è una sfida che spaventa molti, ma non Rocchio. Il focus per il 2026 è ora concentrato sulla serie tricolore dedicata alle Ligier. L’obiettivo dello staff del giovane pilota è chiaro: sfruttare i primi test stagionali per adattarsi alla vettura e lottare fin da subito per le posizioni di vertice nel panorama del motorsport italiano.