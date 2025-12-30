Rocchio, svolta a 16 anni: dai kart alla Ligier GT4, obiettivo tricolore 2026

Il test a Varano: 400 cavalli per il futuro

Per prepararsi alla nuova sfida, Rocchio ha recentemente completato un supercorso di up-grade all’autodromo di Varano de’ Melegari. Al volante di una Ligier GT4 spinta da un motore Ford 3.700cc da 400 cavalli, il pilota ha ottenuto la licenza per vetture di grossa cilindrata.

“È stata la mia prima volta su un mezzo così potente,” ha dichiarato Rocchio. “Cambia tutto: l’angolo di sterzo, le dimensioni e soprattutto i trasferimenti di carico in frenata. Per essere veloci bisogna essere millimetrici nell’inserimento in curva.”

Obiettivi 2026: vincere da esordiente

Il passaggio dai kart alle “auto vere” è una sfida che spaventa molti, ma non Rocchio. Il focus per il 2026 è ora concentrato sulla serie tricolore dedicata alle Ligier. L’obiettivo dello staff del giovane pilota è chiaro: sfruttare i primi test stagionali per adattarsi alla vettura e lottare fin da subito per le posizioni di vertice nel panorama del motorsport italiano.