Bandi turismo Emilia-Romagna: 34 milioni per alberghi e commercio

Turismo in Emilia-Romagna: piano investimenti 2026-2028 per rilancio e promozione

L’Emilia-Romagna guarda al futuro. Per il periodo 2026-2028, la Regione ha varato un pacchetto di risorse tra parte corrente e investimenti, finalizzato alla valorizzazione del territorio in Italia e all’estero, alla riqualificazione delle strutture ricettive e al sostegno del commercio di prossimità.

L’assessora Roberta Frisoni ha delineato un obiettivo chiaro: “Vogliamo creare un unico ecosistema capace di generare valore, occupazione e attrattività”.

Gli investimenti per il 2026: bando Eureca e promozione turistica

Il piano per il prossimo anno si articola su diverse linee di finanziamento per un totale di circa 34 milioni di euro. Ecco i pilastri principali:

Bando Eureca (11 milioni di euro): Fondi destinati all’abbattimento dei costi di accesso al credito per le imprese. L’obiettivo è stimolare la riqualificazione delle strutture ricettive, con una previsione di investimenti generati superiore ai 60 milioni di euro.

Apt e Destinazioni Turistiche (18,4 milioni di euro): Risorse strutturali per potenziare la pianificazione promozionale e la visibilità internazionale del brand Emilia-Romagna.

Promo-commercializzazione (3 milioni di euro): Bandi specifici per sostenere le attività di marketing di imprese ed Enti locali.

Pro loco e Rievocazioni Storiche: Incremento dei fondi per tutelare l’identità locale (600.000 euro complessivi nel 2026).