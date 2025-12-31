Lo storico barbiere del porto canale abbassa la serranda

Chiude l’attività del capostipite Nullo, l’ormai storico barbiere sul porto canale lungo la banchina di Levante. Era attivo, secondo quanto si legge sui social, dal 1943. Un punto di riferimento per tanti cesenaticensi al punto che compare anche in almeno una canzone abbassa la serranda per l’ultima volta.
L’amaro saluto
“Il grande “Nullo” seguito poi dal mitico Roberto e dalla meravigliosa Sara, hanno tagliato capelli e barba a diverse generazioni di Cesenaticensi e forestieri! Oggi purtroppo è l’ultimo giorno di tagli, chiude definitivamente (speriamo ci ripensi) ma è proprio così”. Scrive così Denis Magalotti aggiungendo poi “si chiude un’era incredibile, andare a tagliare i capelli da “nullo” era come andare a casa di amici a fare quattro chiacchiere e parlare di tutto, spesso stavi lì anche dopo aver finito, proprio perché si stava bene.
Con la speranza c’è fra qualche mese ci ripensiate, vi auguro un ottimo inizio anno”.