Lo storico barbiere del porto canale abbassa la serranda

L’amaro saluto

“Il grande “Nullo” seguito poi dal mitico Roberto e dalla meravigliosa Sara, hanno tagliato capelli e barba a diverse generazioni di Cesenaticensi e forestieri! Oggi purtroppo è l’ultimo giorno di tagli, chiude definitivamente (speriamo ci ripensi) ma è proprio così”. Scrive così Denis Magalotti aggiungendo poi “si chiude un’era incredibile, andare a tagliare i capelli da “nullo” era come andare a casa di amici a fare quattro chiacchiere e parlare di tutto, spesso stavi lì anche dopo aver finito, proprio perché si stava bene.

Con la speranza c’è fra qualche mese ci ripensiate, vi auguro un ottimo inizio anno”.