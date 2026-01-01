 Skip to main content
Benvenuto Jordan, il primo neonato della Romagna

Alessandro Mazza1 Gennaio 2026
jordan primo nato

All’ospedale Infermi di Rimini il primo vagito del nuovo anno è stato quello di Jordan, 3 chili e 990 grammi, nato alle ore 00:55 da genitori residenti a Misano Adriatico (mamma Valentina Gugnali e papà Michael Mair).

federico ultimo nato

Di colore azzurro anche l’ultimo fiocco del 2025, visto che alle ore 23:47 del 31 dicembre è venuto alla luce Leonardo, del peso di 3 chili e 385 grammi, figlio di Federica Aprato e Massimo Polidori, residenti a Pesaro.

Nell’anno appena concluso all’ospedale Infermi di Rimini sono stati 2267 in totale i nati. Nel 2024 i nati erano stati 2375.

Alessandro Mazza

Alessandro Mazza

Mi piace farmi gli affaracci vostri!

