Benvenuto Jordan, il primo neonato della Romagna

All’ospedale Infermi di Rimini il primo vagito del nuovo anno è stato quello di Jordan, 3 chili e 990 grammi, nato alle ore 00:55 da genitori residenti a Misano Adriatico (mamma Valentina Gugnali e papà Michael Mair).
Di colore azzurro anche l’ultimo fiocco del 2025, visto che alle ore 23:47 del 31 dicembre è venuto alla luce Leonardo, del peso di 3 chili e 385 grammi, figlio di Federica Aprato e Massimo Polidori, residenti a Pesaro.
Nell’anno appena concluso all’ospedale Infermi di Rimini sono stati 2267 in totale i nati. Nel 2024 i nati erano stati 2375.