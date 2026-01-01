Cesenatico, capodanno in piazza e brindisi a teatro

Capodanno a Cesenatico, chi fa festa, chi lavora e chi è al servizio del prossimo

Il capodanno in piazza Ciceruacchio ha radunato migliaia di persone alla corte dei Moka Club per l’evento organizzato con Radio Studio Delta. Le super hit della storia della musica si sono susseguite fino allo scandire della mezzanotte che ha dato il benvenuto al 2026. Non è mancato il brindisi con il sindaco sul palco come da tradizione. L’evento in piazza da anni è di successo e rappresenta una proposta per i turisti e i cittadini che hanno trascorso questo momento dell’anno a Cesenatico.