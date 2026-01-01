Cesenatico, capodanno in piazza e brindisi a teatro

Capodanno a Cesenatico, chi fa festa, chi lavora e chi è al servizio del prossimo
Il capodanno in piazza Ciceruacchio ha radunato migliaia di persone alla corte dei Moka Club per l’evento organizzato con Radio Studio Delta. Le super hit della storia della musica si sono susseguite fino allo scandire della mezzanotte che ha dato il benvenuto al 2026. Non è mancato il brindisi con il sindaco sul palco come da tradizione. L’evento in piazza da anni è di successo e rappresenta una proposta per i turisti e i cittadini che hanno trascorso questo momento dell’anno a Cesenatico.
Volontari al lavoro
Al lavoro c’erano i volontari della Croce Rossa, un vero e proprio squadrone che faceva sentire tutti più al sicuro vista la preparazione, la presenza corposa e i mezzi nelle vicinanze. Un grande plauso a chi anche nella notte di San Silvestro sceglie di prestare le proprie competenze e dedizione al prossimo.
L’evento a teatro
Intanto, sempre sul porto canale ma in direzione opposta, al Teatro Comunale andava in scena il brindisi di capodanno nel foyer con attori e attrici dello spettacolo Capodanno che passione da anni gran cerimonieri di questo momento di festa e condivisione. Lo spettacolo è stato particolarmente di richiamo visto il lungo elenco di persone in fila per trovare. E allo scoccare della mezzanotte non poteva mancare la foto di rito insieme a chi lavora affinché gli altri si divertano.